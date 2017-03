Marzà: ‘Les Falles vertebren la societat valenciana i normalitzen la llengua’

Divendres, 10 de març de 2017 a les 17:00h

El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha presidit la 25a edició del lliurament de premis de la Generalitat a la promoció de l'ús del valencià en els Llibrets de Falles 2017, en la qual també ha participat la fallera major de València, així com dels municipis on se celebren falles.En el transcurs de l'acte també s'ha lliurat a les falleres majors dels 125 municipis amb festes falleres, una còpia del certificat mitjançant el qual la UNESCO declara les Falles Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.Durant la seua intervenció, el conseller ha destacat que les Falles "constitueixen un dels grans elements vertebradors de la societat valenciana, i contribueixen a la normalització lingüística de la nostra llengua" i s'ha referit a la declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, com un exemple del que poden aconseguir les valencianes i valencians quan treballen conjuntament des de diferents institucions i entitats.En aquest sentit, Marzà ha agraït l'esforç de tots els qui han treballat per a aconseguir aquest reconeixement internacional, ja que han obtingut “un resultat del qual ara tots podem gaudir.”El conseller també ha assenyalat que l'objectiu de la Generalitat és defensar el patrimoni cultural i la recuperació del valencià, per això, "el Govern valencià està potenciant l'ús del valencià en tots els àmbits de la societat i posant en valor totes les expressions de la cultura popular valenciana, el màxim exponent de les quals són les Falles"."Cultura, llengua i festa -ha explicat- constitueixen elements vertebradors que contribueixen a la cohesió social valenciana, i en concret, les Falles són un clar exemple de moviment social nascut del poble i per al poble que agrupa festa, cultura, tradicions, música, art i identitat, estima per una terra"."Però, a més, les Falles també contribueixen a la normalització lingüística, atès que cada any amb els llibrets de falla vivim un autèntic festival de literatura efímera en valencià. La festa i les Falles projecten la nostra llengua i ens cohesionen entorn d'aquesta, especialment enguany, ja que amb el reconeixement de la UNESCO, el valencià es pot projectar com mai per tot el món", ha afegit Vicent Marzà.Finalment, el conseller ha fet una crida a "aprofitar l'oportunitat per a utilitzar les falles com a altaveu de la nostra llengua pròpia i del nostre poble".En el transcurs de l'acte s'ha fet el lliurament dels estendards que acrediten les comissions falleres com a guardonades per la promoció de l'ús del valencià en els seus llibrets. En concret, enguany s'ha incrementat tant el nombre de premis com la quantia econòmica amb què es doten aquests premis, passant de 60 a 70 guardons i de 43.250 euros concedits en 2016 a 60.000 euros en 2017. Els estendards han sigut recollits per les falleres majors i presidents de les 70 comissions falleres guardonades.