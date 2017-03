Les dolçaines i tabals no són ben rebuts a la Catedral

Dissabte, 11 de març de 2017 a les 00:00h

El director de l’Orfeó Josep Climent nega un pacte amb els responsables de la Seu per eliminar els instruments tradicionals de la missa



Sixto Ferrero / València.



Continua la polèmica al voltant del concert de l’Orfeó Josep Climent d’Oliva a la Catedral de València el passat dia 5 de març. El director de l’Orfeó afirma que va sofrir “coaccions” i que el suposat “acord” perquè no tocaren les dolçaines i els tabals en la interpretació de la Missa Brevis de Josep Climent mai va existir. “En cap moment vaig acordar res amb el senyor Luis Garrido, ni amb les autoritats de la Catedral”. Així de contundent es manifesta Enric X. Naval, el director titular de l’Orfeó Josep Climent d’Oliva, en resposta a les



El director es mostra sorprès davant les afirmacions fetes des de la Seu, que deien que havia estat un acord “consensuat” i rebut “de bon grat” per l’Orfeó. Les contradiu, i assegura que fou una “imposició”. Naval expressa que “en cap moment va acordar res” amb el director de l’Escolania, Luís Garrido, “ni tampoc” ho va fer amb les autoritats de la Catedral. Tot al contrari, “em vaig veure coaccionat amb les obres a cantar”, i afegeix que el programa i la inclusió de la Missa Brevis, que requereix de veus, orgue, dolçaines i tabal, “tenia el vistiplau” del mateix canonge prefecte de la Catedral “des de gener”. La sorpresa davant l’actitud va més enllà, ja que rebutgen el tracte que rebé mossèn Josep Climent, mort el passat febrer, ja que “em digueren que ja no estava” i per tant, sense Climent present, les coses en les misses cantades de Quaresma han canviat.



Programa de 2013 amb la Missa Brevis de Climent.



No obstant això, els dos moviments de la Missa Brevis de Josep Climent acabà sonant, això sí, l’orgue va haver de fer la introducció en ambdós casos. En un primer moment, encara que contemplaven la possibilitat de marxar, el director va haver de restar importància al fet de tocar sense dolçaines i tabals, “perquè considerava important fer-li un homenatge a mossèn Josep Climent en la Catedral on va estar tants anys, i en la sisena vegada que hi cantàvem gràcies a ell”. No va poder ser com havien acordat, segons la Catedral, perquè en Quaresma correspon “austeritat” sonora i perquè la Missa Brevis, que rebé posteriorment l’afegit: “de Falles”, sonarà “en Sant Josep”, com apuntaven des de la Seu.



Tot i això, en 2013, en el mateix Cicle de Misses Cantades de Quaresma, la Missa Brevis de Falles va sonar amb dolçaines i tabals, com el canonge prefecte la va acabar, “i no va haver cap problema”, apunta Naval. El director de l'Orfeó lamenta estar sent assenyalat pels responsables de la Catedral com a responsable d’acceptar un acord consensuat inexistent. “Deplore i discrepe profusament la calúmnia i el procediment emprat” per la Seu, afegeix.



Naval espera una rectificació des de la Seu, i que reconeguen que “no ens deixaren actuar en les obres del Sant i el Corder de Déu amb dolçaines i tabal”.