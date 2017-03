El cas IVAM esguita tota la família Blasco-Ciscar

Divendres, 10 de març de 2017 a les 19:15h

El TSJ valencià imputa per malversació Rablaci, fill de de l'exconseller i la directora del museu

Rafael Blasco Ciscar es va beneficiar presumptament de la suposada trama corrupta per promoure la seua carrera d'escultor.

EP / València



La magistrada del Jutjat d'Instrucció número 21 de València ha imputat per un delicte de malversació Rafael Blasco Ciscar, fill de Consuelo Ciscar, l'anterior directora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) i de l'exconseller amb diversos governs, Rafael Blasco, actualment empresonat pel frau en les ajudes a la cooperació. Aquesta imputació forma part del procés en què s'investiguen les presumptes irregularitats comeses en la gestió del museu, quan la seua mare estava al càrrec.



La instructora considera que 'Rablaci', tal com se'l coneix artísticament, es va beneficiar de la presumpta "trama" creada Consuelo Ciscar per a promocionar la seua carrera artística. És per això que la jutgessa convoca mare i fill a una vista el pròxim dimecres per a acordar mesures cautelars.



Cal recordar que Consuelo Ciscar està investigada pels delictes de malversació de cabals públics, prevaricació i falsedat documental durant l'etapa que va gestionar del museu. Entre les irregularitats que s'investiguen figura el presumpte tracte de favor de l'exdirectora de l'IVAM cap al seu fill artista, 'Rablaci'.



En el marc de la instrucció judicial, la jutgessa ha requerit al fill de Consuelo Ciscar i Rafael Blasco que facilite a la Policia informació sobre les exposicions en què va participar entre els anys 2004 a 2014. En una interlocutòria del passat 1 de febrer, la instructora afirma que "existeixen dades que condueixen a l'existència d'indicis que Ciscar, al costat de la irregular i deficient gestió de l’IVAM (...), haja pogut beneficiar el seu fill".



A més, aquesta setmana, la magistrada ha adoptat una altra resolució: l'embargament de 12 obres d'art de Consuelo Ciscar, d'autors com Carmen Calvo, Ramón de Soto i Equipo Crónica, entre d’altres, en atribuir la seua adquisició a l’"activitat delictiva".



Després d’ordenar l'embargament de les peces, la jutgessa va estimar la petició de l'Advocacia de la Generalitat Valenciana per entendre que "existeixen indicis que han sigut adquirides per la senyora Ciscar com a resultat de l'activitat delictiva que s'investiga en la present causa".



La instructora sospita que l'exdirectora del museu forçava la seua exposició en les mostres organitzades per l'IVAM perquè es revaloritzaren; i manté que utilitzava les seues filles i la seua néta per ocultar que ella era la vertadera titular de les peces. La magistrada ha donat cinc dies a l'exresponsable del museu i a les seues filles perquè comuniquen on estan les pintures i escultures embargades.



Les filles de Ciscar entren en la causa



En la mateixa interlocutòria, la magistrada va acordar donar entrada en la causa a les filles de Ciscar, a les quals va atribuir la propietat de les 12 obres d'art exposades en l'IVAM, ara embargades. Les filles hauran d'estar representades per un advocat sense que açò signifique que s'estenguen a elles les qüestions relacionades amb la responsabilitat penal de la seua progenitora.