Air Nostrum avança l'inici dels vols València-Barcelona per aprofitar el turisme faller

El primer vol d'aquesta ruta, que tindrà freqüències especials per a falles, ha arribat aquest divendres a l’aeroport de Manises amb un 76% d’ocupació

La companyia aèria Air Nostrum ha recuperat aquest divendres el vol entre València i Barcelona que opera conjuntament amb Vueling i preveu programar dues freqüències especials més coincidint amb la setmana fallera. Així ho ha informat la companyia a través d’una nota de premsa en la qual comunica que ha avançat l’inici dels vols regulars, previst per al 26 de març, amb el primer vol que ha arribat aquest divendres a l'aeroport de Manises procedent de Barcelona amb un 76% d’ocupació.



A partir del 26 de març, Air Nostrum oferirà el vol del matí de dilluns a divendres amb eixida de València a les 8:55 i des de Barcelona a les 7:30 hores, que tindrà capacitat per a 90 passatgers. Vueling, per la seua banda, operarà tots els dies, de dilluns a diumenge, en horari de vesprada. Els vols amb origen València s'enlairaran a les 18:30 hores i el de Barcelona ho faran a les 16:45 hores, en aquest cas la companyia operarà la ruta amb el model d'avió que encabeix 180 passatgers.



Inicialment l'acord assolit entre les dues aerolínies per a la comercialització conjunta dels vols en la ruta Barcelona-València preveia l'inici de les operacions a finals de març, coincidint amb el canvi de programació del calendari aeronàutic. No obstant això, Air Nostrum i Vueling han optat finalment per realitzar un ajust de programa per aprofitar el turisme faller.