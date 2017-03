Mig miler de mans intentaran plantar al tomb la falla més alta de la història

Dissabte, 11 de març de 2017 a les 11:15h

Entre 200 i 300 persones, entre les quals figura l’alcalde de València, Joan Ribó, i el regidor Pere Fuset, participaran, a les 6 de la vesprada, en el repte d’alçar el monument municipal de 41 metres d’altura

Per tal de garantir la seguretat dels participants, l’estructura estarà subjectada per grues que evitaran que puga caure durant l’alçada.

RedactaVeu / València



Si les previsions es compleixen, al voltant de les 20 hores d’aquest dissabte, la falla municipal de 47 metres d’altura, obra de l’equip artístic encapçalat per Manolo García, quedarà definitivament rematada per tal de presidir, fins a la nit del 19 de març, des de la plaça de l’Ajuntament, les Falles de València 2017.



La plantà al tomb -mètode tradicional de plantar els monuments utilitzat en els inicis de la festa-, de la falla més alta de la història s’iniciarà a les 18 hores. Està previst que entre 200 i 300 persones, dos de les quals seran l’alcalde de València, Joan Ribó, i el regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, alcen al tomb el remat principal de la falla. En aquesta plantà també participaran representants dels sectors i agrupacions falleres, així com d'unes altres entitats de la ciutat “per simbolitzar l'esforç col·lectiu per la festa”, segons fonts municipals, que destaquen que es tracta d’un espectacle “genuí”i “inèdit fins ara” per les seues característiques.



Per garantir la seguretat de totes i tots, l’estructura estarà subjectada per grues que asseguraran la peça i evitaran que puga caure durant l’alçada. A més, s’establirà un perímetre de seguretat de 60 metres de radi al voltant de la falla.



El mètode tradicional de plantar les falles és al tomb. En els inicis d’aquesta festa els fallers plantaven la falla tombant-la en el sòl i lligant-la amb cordes. Des del costat contrari estiraven de la corda fins a posar la falla en posició vertical mentre que altres fallers la subjectaven. És un procés que necessita de molta perícia per a mantenir l'equilibri de la falla fins a la seua posició final. Pel que fa a les Falles, tenim que van començar a guanyar volum quan la plantà es realitzava amb torres de fusta que l'artista col·locava als costats de la falla. En l'era moderna les torres van ser desplaçades per les grues actuals, però fa uns anys algunes falles van començar a recuperar aquest tradicional sistema de “plantà”, triat enguany per alçar la falla municipal.



'València Ca la Trava'



La falla municipal de les primeres Falles de València ja reconegudes per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat du per lema ‘València, Ca la Trava’ i, igual que la falla infantil municipal, va ser triada per un jurat independent, sense vot polític i amb unes bases consensuades pel gremi d’artistes fallers. Els membres d’eixe jurat van ser designats a proposta d’entitats falleres i culturals de la ciutat.





Imatge de part de l'estructura del munument municipal de les Falles de València 2017.



Està previst que l’alçada al tomb del remat principal de la falla municipal d’enguany acabe al voltant de les 20 hores. Més tard, a les 12 de la mitjanit, hi haurà un espectacle nocturn a la mateixa plaça de l’Ajuntament a càrrec de la Pirotècnia Tomàs.



El regidor Pere Fuset ha fet una crida a tots els valencians i valencianes, així com a tots els visitants, “ a acostar-se per gaudir d’una iniciativa molt espectacular que tornarà a demostrar al món com de singular i impactant és la festa de les Falles”.