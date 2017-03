Els millors moments de Tricicle tornen a Alacant

Dissabte, 11 de març de 2017 a les 11:45h

El Teatre Principal acull, a partir d’aquest dissabte i fins el 2 d’abril, “Hits”, un resum accelerat dels seus huit espectacles anteriors i de caràcter interactiu



RedactaVeu / Alacant.



Tricicle arriba a Alacant de la mà de l’espectacle Hits. El Teatre Principal acull a partir d’aquest dissabte i fins el proper 2 d’abril aquest espectacle protagonitzat per Paco Mir, Joan Gràcia i Carles Sans i en què ofereixen una selecció dels mil cent personatges representats en més de 35 anys “amb la mateixa il·lusió del primer dia”. Aquest esdeveniment forma part de la que serà, diuen, l’última gira abans de retirar-se. Hits és un resum dels seus vuit espectacles anteriors; es tracta d’una compilació que vol ser interactiva: a la seua web demanen al públic pels cinc sketchs que voldria veure per mirar d’incloure’ls-hi. “Per la nostra experiència, els cinc que la gent vota ja els havíem escollit”, reconeix Joan Gràcia.



Els components de Tricicle es mostren encantats, ja que Alacant és per a ells una plaça “clau”, no només per l’acollida del públic, “que és tan entès com entusiasta, a parts iguals”, sinó perquè “ens sentim com a casa”, asseguren. De fet, han estrenat a Alacant dos dels seus espectacles, Slastic i Entretres, al 1986 i al 1996, en un Teatre Principal que per a Paco Mir és “una bombonera” i “un lloc on ens agrada molt tornar”.



Un dels moments que ens presenten en Hits és el dels executius d’Exit. Senten que el fan com el primer dia, tot i el temps que ha passat, i el presenten igual que quan es va estrenar, amb una excepció: canvien el fax per telèfons mòbils, ja que “els més joves no n’entendrien el sentit”.









L’edat no passa per als components de Tricicle, ja que afirmen que físicament es troben en perfecte estat, “millor fins i tot que quan començàrem”. Per això, i ara que volen mostrar els millors moments, els han comprimit i accelerat per tal d’oferir “la major quantitat de personatges possible”, la qual cosa fa que l’espectacle agafe encara més velocitat.