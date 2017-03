Dissabte, 11 de març de 2017 a les 13:00h

Més de 209.000 usuaris han visualitzat fins al moment el videoclip oficial d’“El cap per avall”, un dels temes que formen part del disc Raval, del grup valencià Zoo , i que estarà disponible a partir del divendres 24 de març en les botigues.Els seguidors de Zoo tenen la possibilitat de fer la precomanda d’aquest últim treball discogràfic i comptaran amb l’avantatge de ser obsequiats, el dia 23, amb un pòster de regal i dues cançons. La portada del nou disc ha estat dissenyada en aquesta ocasió per Gerengo Project Les cançons sempre reivindicatives de Zoo combinen electrònica, reggae, soul, rap, un pessic de jazz i un to personal de flow. El conjunt musical nascut el 2014 i amb seu a Gandia està integrat per Toni Sánchez Pardines (Panxo), Arnau Giménez, Marcos Úbeda, Natxo Císcar i Hèctor Galan i ha assolit una popularitat admirable en tot l'Estat espanyol.