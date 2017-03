Una protesta contra els festejos taurins en Falles pren el centre de València

Dissabte, 11 de març de 2017 a les 13:30h

Desenes d'activistes antitaurins s'han concentrat aquest dissabte en la plaça de l'Ajuntament de València per a protestar contra les corregudes de bous que se celebren durant les Falles. Els manifestants, descalços, s'han vestit de dol i han portat cartells i flors per a simular “un funeral taurí pels bous que seran assassinats en la plaça de bous aquests dies”.Així ho ha explicat la coordinadora de l'oficina de València d’ AnimaNaturalis , Carmen Moll, durant l'acte convocat aquest dissabte per l'organització iberoamericana AnimaNaturalis en col·laboració amb la Fundació Ànima Animal, per a defensar unes falles “sense sang, sense l'excusa de maltractar animals”.A crits de “tauromàquia abolició” i “la cultura no és cultura”, l'organització ha volgut deixar veure com València “té un costat fosc: encara que està vestida de festa, està vessant sang i volem que la gent ho veja", ha apuntat Moll. Per aquesta raó, els assistents a la protesta −vestits de dol, amb flors roges i cartells sota el lema “Rèquiem pels bous”, amb una creu negra dibuixada i l’etiqueta #FallesSenseinSang− s'han mantingut descalços sobre l'asfalt de la plaça, “tocant la terra on ells van a morir”.La regidora de Benestar Animal de l'Ajuntament de València, Gloria Tello, s'ha sumat a la protesta vestint la samarreta negra de l'organització per a “fer visible el sentiment i la necessitat de fer polítiques que puguen permetre la millora de la vida dels animals”. “Hem d'anar en aquesta línia si volem aconseguir una societat basada en els valors del respecte a tots els éssers vius”, ha reivindicat l'edil de Compromís.Durant el manifest final, els activistes han denunciat la tauromàquia per ser “una tradició cruel i impròpia del segle XXI” i “un llast cultural que impedeix millorar les lleis de protecció animal”. “Ja és dolent que es torture i mate un animal com a espectacle per mera diversió, però que aquest espectacle es considere insígnia cultural d'un país és un fet que hauria d'avergonyir-nos”, han reblat.