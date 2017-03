En directe, plantà al tomb de la falla municipal de València

Dissabte, 11 de març de 2017 a les 18:00h

RedactaVeu / València.



El president de la Generalitat, Ximo Puig; l’alcalde de València, Joan Ribó, i el regidor de Cultura Festiva i president de la JCF, Pere Fuset, estan col·laborant, en el moment de redactar aquesta informació, en la plantà al tomb de la falla municipal de València, de 41 metres d’alçada --la més alta de la història--, una acció en què participen entre 200 i 300 persones a la plaça de l’Ajuntament de València i que La Veu ofereix en directe.



Per tal de garantir la seguretat dels participants, l’estructura està subjectada per grues que evitaran que el monument, que duu per lema ‘València, Ca la Trava’, puga caure durant l’alçada. A més, s’ha establert un perímetre de seguretat de 60 metres de radi al voltant de la falla. La falla municipal és obra de l’equip d’artistes fallers dirigit per Manolo García i està previst que quede definitivament rematada a les 20 hores d’aquest dissabte.



La plantà al tomb és un mètode tradicional de plantar els monuments utilitzat als inicis de la festa fallera. En aquesta plantà també participen representants dels sectors i agrupacions falleres, així com d'unes altres entitats de la ciutat “per a simbolitzar l'esforç col·lectiu per la festa”. En els inicis d’aquesta festa els fallers plantaven la falla tombant-la al sòl i lligant-la amb cordes. Des del costat contrari, estiraven de la corda fins a posar la falla en posició vertical mentre que altres fallers la subjectaven. És un procés que necessita de molta perícia per a mantenir l'equilibri de la falla fins a la seua posició final.