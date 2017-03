Un temporal de vent i pluja amenaça la plantà de les Falles

Dissabte, 11 de març de 2017 a les 19:00h

L'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències ha emès un comunicat informatiu d'alerta a agències participants en Emergències i municipis valencians “per a aconsellar molta precaució i que s'extremen les mesures de seguretat davant el temporal de vent i pluja persistent (en forma de neu a l'interior) que està previst que comence aquest diumenge, 12 de març, a la Comunitat Valenciana i es perllongue en dies successius, coincidint amb la fase prèvia de la plantà dels monuments fallers en moltes localitats valencianes.En aquest sentit, l'Agència Estatal de Meteorologia ( AEMET ) ha emès un butlletí d'avís especial per a fenòmens adversos per als pròxims dies en què alerta d'un temporal de forts vents del nord-est amb ratxes de més de 50 km/h i temporal marítim així com pluges persistents “que s'intensificaran entre dilluns i dimarts amb acumulacions de fins a 100 l/m2 i que podran convertir-se en neu en punts de l'interior del nostre territori.Davant aquestes previsions meteorològiques adverses, el director de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, ha advertit que en coincidir aquest temporal amb els preparatius de les festes falleres i la tradicional plantà en molts municipis valencians, “resulta molt important que s'extremen les mesures de seguretat en aquelles situacions que requerisquen l'ús de guies, amarres, peces, carpes, escenaris o qualsevol altre element que puga veure's afectat pel vent i la pluja”.Des d’Emergències, s'insisteix en la conveniència de “mantenir-se atents” a qualsevol altre avís o butlletí d'informació especial que, d'ara endavant, es puga emetre des del centre de coordinació d'Emergències, així com del seguiment i recomanacions que la Generalitat valenciana publique a través del compte de Twitter @GVA112 ”.