Protesta a la presa de Contreras per a exigir el tancament de la nuclear de Cofrents

Dissabte, 11 de març de 2017 a les 19:45h

Els activistes han desplegat pancartes de grans dimensions a la presa per a advertir del risc d'accident nuclear si aquesta infraestructura hidràulica es trenca

Les organitzacions ecologistes convocants de la protesta realitzada aquest dissabte alerten que si la presa de Contreras es trencara, “la nuclear valenciana de Cofrents seria un nou Fukushima”.

RedactaVeu / Presa de Contreras



Una quinzena d'activistes de Marfull-



L'acció, que coincideix amb el sisé aniversari del desastre nuclear de Fukushima Daiichi, ha consistit a desplegar pancartes de grans dimensions a la presa per a advertir del risc d'accident nuclear si esta infraestructura hidràulica es trenca. La protesta forma part de la campanya de la plataforma Tanquem Cofrents per a aturar el Magatzem Temporal Individualitzat (MTI) que Iberdrola vol construir a la nuclear valenciana per a perllongar, encara més, la vida d'aquesta obsoleta i envellida central.



Va ser l'11 de març del 2011, com a conseqüència d'un tsunami, quan la central japonesa de Fukushima Daiichi va patir el pitjor accident nuclear des del desastre de Txernòbil.



Segons les entitats convocants de la protesta, la central de Cofrents va patir una calamitat pareguda a la de Fukushima Daiichi l'any 1982, quan les pluges torrencials que van provocar la Pantanà de Tous van inundar completament el recinte de la nuclear i van causar la mort de nou dels treballadors que estaven construint-la. “Afortunadament per a la resta de valencians, les obres de construcció de la central anaven amb retard i la planta no estava encara en funcionament”, apunten.

No obstant això, segons els activistes de Marfull-Acció Ecologista Agró i Tanquem Cofrents, “el risc d'accident nuclear continua vigent a Cofrents, tal dia com hui”, sisé aniversari del desastre de Fukushima Daiichi.

Una quinzena d'activistes de Marfull- Acció Ecologista Agró Tanquem Cofrents han protagonitzat aquest matí una protesta a la presa de Contreras per a exigir el tancament de la central nuclear de Cofrents.L'acció, que coincideix amb el sisé aniversari del desastre nuclear de Fukushima Daiichi, ha consistit a desplegar pancartes de grans dimensions a la presa per a advertir del risc d'accident nuclear si esta infraestructura hidràulica es trenca. La protesta forma part de la campanya de la plataforma Tanquem Cofrents per a aturar el Magatzem Temporal Individualitzat (MTI) que Iberdrola vol construir a la nuclear valenciana per a perllongar, encara més, la vida d'aquesta obsoleta i envellida central.Va ser l'11 de març del 2011, com a conseqüència d'un tsunami, quan la central japonesa de Fukushima Daiichi va patir el pitjor accident nuclear des del desastre de Txernòbil.Segons les entitats convocants de la protesta, la central de Cofrents va patir una calamitat pareguda a la de Fukushima Daiichi l'any 1982, quan les pluges torrencials que van provocar la Pantanà de Tous van inundar completament el recinte de la nuclear i van causar la mort de nou dels treballadors que estaven construint-la. “Afortunadament per a la resta de valencians, les obres de construcció de la central anaven amb retard i la planta no estava encara en funcionament”, apunten.No obstant això, segons els activistes de Marfull-Acció Ecologista Agró i Tanquem Cofrents, “el risc d'accident nuclear continua vigent a Cofrents, tal dia com hui”, sisé aniversari del desastre de Fukushima Daiichi.



Durant l’acció directa no violenta a la presa de l'embassament de Contreras, els activistes han desplegat pancartes advertint que si aquesta presa es trencara, Cofrents es convertiria en un nou Fukushima. “I el risc és doble, ja que la mateixa situació catastròfica es produiria en cas d'accident a l'embassament d'Alarcón”, asseguren.



A més a més, la central nuclear de Cofrents, construïda junt al Riu Xúquer, es troba ubicada en zona inundable segons el PATRICOVA. “En concret, el seu accés principal i l'heliport de la central”, recorden que, “en cas d'accident a Contreras o Alarcón, tot el complex podria quedar inundat, tal com va ocórrer durant les pluges torrencials del 1982”.



Les organitzacions ecologistes recorden que el passat mes de gener, durant el temporal de neu que va afectar especialment les comarques de l'interior de València, Cofrents enregistrà un nou incident, que va provocar l'arrencada automàtica d'un dels seus generadors dièsel i va ser necessària l'actuació de la Guàrdia Civil i Protecció Civil per a garantir l'accés a la central per part dels treballadors.



Des de la plataforma Tanquem Cofrents consideren que “ja n'hi ha prou de jugar amb foc”, per la qual cosa exigeixen el tancament de la nuclear valenciana i s’oposen rotundament a la construcció en aquesta central d'un Magatzem Temporal Individualitzat (MTI) de residus nuclears, tal com planteja Iberdrola per a perllongar encara més el funcionament d'aquesta, apunten, “ obsoleta i envellida central nuclear”.