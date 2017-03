TVE cobrirà les Falles amb dos programes d''España Directo' el 16 i 17 de març

Dissabte, 11 de març de 2017 a les 20:15h

L’Ajuntament de València ha arribat a un acord amb TVE per a l'emissió de dos programes d'"España Directo" des de l’Ajuntament i la falla municipal amb connexions amb punts importants de la programació festiva, com ara l'Ofrena i unes altres activitats falleres.Segons fonts municipals. l’acord inclou una cobertura estatal i internacional per a la mascletà del dia 19 de març, que serà retransmesa en directe en una programació especial de La 1, el Canal Internacional i el web rtve.es. Aquesta es complementarà amb programes especials de les mascletades del 14 al 18 de març, els quatre primers dies mitjançant la desconnexió territorial de TVE, el canal 24 hores i el web rtve.es, i el dia 18, per La 2, el web i el canal 24 hores.Els dos programes abordaran diversos aspectes fonamentals de la gran festa de la ciutat durant els dies 16 i 17 de març, la qual cosa “permetrà a moltíssima gent poder fer una escapada durant tot el cap de setmana per a viure les Falles in situ”, segons afirma el regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera (JCF), Pere Fuset.Fuset ha anunciat que les negociacions amb Radiotelevisió Espanyola (RTVE) per a aconseguir una cobertura “digna” per part de l’ens públic per a les primeres Falles Patrimoni Immaterial de la Humanitat “han fructificat, amb la inclusió dels esdeveniments més importants de la setmana gran fallera”.També ha destacat que en termes econòmics el conveni acordat comportarà a la JCF una despesa semblant a la de l’any passat (43.226,62 euros), quan es va incloure la retransmissió de la Crida sense, però, els dos impactes en directe que hi haurà enguany en programes que s’emetran pel primer canal de televisió de l’ens públic.Enguany també hi haurà un programa especial el dia 19 amb motiu de la Cremà. S’emetrà per La 1, el Canal Internacional i el web rtve.es.“És important que l’última mascletà i la Cremà de les primeres Falles Patrimoni de la Humanitat es vegen pel primer canal de TVE i pel seu canal internacional”, ha explicat Fuset, per a qui, d’aquesta manera, “potenciem de nou que tot el món puga conéixer com són les Falles i quins són els seus elements essencials”.