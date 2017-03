L’associació Llombart demana obrir els jardins històrics i parcs de València a la música i la poesia

Dilluns, 13 de març de 2017 a les 00:00h

Obrir els parcs urbans i jardins històrics del cap i casal a la celebració d’esdeveniments musicals i poètics per tal convertir-los en uns monuments vius. Aquest és, suscitament, l’objectiu principal de la petició que l’ Associació Constantí Llombart ha traslladat a les institucions autonòmica, provincial i local en la qual reclama l'aprovació i reserva de les partides pressupostàries necessàries ja en el present any.L’entitat considera, en el seu escrit, que cal donar un major ús social i cultural als parcs urbans i jardins històrics de València --com el de Monfort i el d'Aiora i els parcs urbans com el de Benicalap, Marxalenes o el del riu Túria-- per tal d’obrir-los a la celebració de concerts de música clàssica, jazz i recitals poètics.En un comunicat fet públic després de la presentació de la seua sol·licitud lliurada en el registre general d'entrada del PROP, aquesta fundació cultural convé que la bonança del clima mediterrani i l'existència d'emblemàtics jardins històrics en la ciutat de València així com de parcs urbans amb auditoris que quasi no s'utilitzen “han de ser motius suficient perquè els responsables institucionals tinguen a bé consensuar amb entitats, fundacions, grups musicals de jazz i poetes a fi de dissenyar un ampli programa d'actuacions en un futur”.