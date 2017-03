Puig, Ribó, Oltra i Fuset veuen en la ‘plantà’ al tomb el símbol d’unió que cal per avançar

Diumenge, 12 de març de 2017 a les 10:30h

El cap del Govern valencià destaca en la ‘plantà’ al tomb del monument municipal la necessitat de treballar de forma conjunta perquè les Falles i el conjunt del país “caminen cap a davant” i “unisquen tots els ciutadans”

L’alcalde Joan Ribó subratlla la importància, com a “treball col·lectiu”, de la ‘plantà’ al tomb de la falla municipal, en què veu “un simbolisme perfecte” del que necessita aquest país i aquesta ciutat per avançar.

RedactaVeu / EP / València



Polítics, fallers i voluntaris alçaren a pols ahir, dissabte, el monument faller de 41 metres de fusta que representa la torre de comunicacions dissenyada per Calatrava en un treball col·lectiu que els representants polítics destacaren com a símbol de la unió que necessita la ciutat i el nostre país per avançar davant les dificultats.



El president Ximo Puig va destacar que l'objectiu de les institucions públiques ha de ser el de “treballar de forma conjunta” perquè no sols les Falles, sinó el conjunt del país avancen i caminen cap a davant” i “unisquen tots els ciutadans”, mentre que l’alcalde Joan Ribó va veure en aquesta acció de plantar la falla més alta de la història de manera tradicional, amb “tots a una mà estirant” en la mateixa direcció, “un simbolisme perfecte del que necessita aquesta ciutat i aquest país per a fer-los grans”.



En la ‘plantà’ al tomb de la falla amb el lema ‘Ca la Trava’, en la qual els artistes responsables han volgut contraposar, jugant amb el nom de l'arquitecte de la CAC, “la imatge d'una gran ciutat amb la de les “traves” i obstacles del dia a dia, també col·laboraren la vicepresidenta Mónica Oltra, el regidor i president de la JCF, Pere Fuset, i la primera tinent d'alcalde, Sandra Gómez, entre les més de 300 persones que, protegides amb cascos i guants, conjuminaren forces per a plantar el monument faller.





Les autoritats van romandre en la part davantera de la falla i es van encarregar de tibar unes cordes taronja en sincronia amb 300 voluntaris que, situats en la part posterior del monument, espentaven i subjectaven unes estructures metàl·liques que anaven alçant l'estructura. A mesura que la figura que representa la torre de comunicacions dissenyada per Calatrava anava alçant-se, es retiraven progressivament les estructures metàl·liques que suportaven el pes del ninot de fusta. Durant tot aquest procés, una grua donava suport a la labor de l'operatiu.



Quan, finalment, el monument va adoptat la seua posició definitiva, els centenars de persones que acudiren a la plaça de l'Ajuntament per a assistir a la primera ‘plantà’ al tomb, aplaudiren l'esforç de l'equip de voluntaris.