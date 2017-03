Compromís demana a Rajoy que li cobre a Fabra els 1,4M€ als quals va ser condemnat en 2013

Diumenge, 12 de març de 2017 a les 12:00h

El grup Compromís en el Congrés dels Diputats espanyol ha preguntat al Govern estatal que presideix Mariano Rajoy “si és coneixedor que encara no s'ha procedit a embargar els béns d'aquest condemnat, tot i no haver pagat els 1,4 milions d'euros als quals va ser condemnat en 2013 per quatre delictes contra la Hisenda Pública”.Per cobrir el pagament de la multa es van embargar els béns que estaven al seu nom. Però, transcorregut un raonable termini de temps, el condemnat “segueix sense satisfer la major part de l'import i l'Administració tampoc ha procedit a la subhasta dels béns embargats”, segons es recorda en l’escrit.Sorlí demana que no es demore més l'execució de sentències, ja que “no és ni ètic ni estètic que Carlos Fabra estiga en règim de semillibertat sense pagar pel que ha sigut condemnat”. “La gent senzilla dels pobles de Castelló ha vist durant molts anys com els casos de l'expresident de la Diputació s'eternitzaven. No podem permetre que els corruptes seguisquen burlant-se de la justícia”, ha afegit la diputada.