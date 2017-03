Els antitaurins es cobreixen de sang a València en protesta contra el maltractament animal

Diumenge, 12 de març de 2017 a les 13:15h

Una vintena d’activistes protagonitzen una actuació en què s’han cobert de sang artificial per a reivindicar que les Falles “no són excusa per a maltractar a ningú”



EP / València.



Una vintena d'antitaurins de l'organització pels drets dels animals AnimaNaturalis s'han banyat seminus en sang artificial aquest diumenge en la plaça de l'Ajuntament de València en protesta contra el maltractament animal durant la Fira de Falles. Els activistes s'han llevat les seues samarretes i han vessat la sang sobre els seus cossos, vestits únicament amb uns pantalons curts negres i amb unes cistelles plenes de sang artificial que representa "tota la sang que es vessarà en la plaça de bous aquests dies", segons ha explicat la coordinadora de l’entitat a València, Carmen Moll.



“Estem gaudint en aquests moments de les Falles, però al mateix temps s'estan realitzant corregudes de bous per la fira taurina. Els activistes es banyen hui en sang per a representar el sofriment dels bous en aquests moments en la plaça", ha reivindicat.



L’actuació ha arrancat amb la lectura d'un manifest que ha posat en relleu que “les Falles són unes festes molt boniques i que atrauen moltíssima gent per si soles: la llum, el color, el soroll i el bon ambient són motius suficients per a gaudir d'elles. Són festes que conviden a la diversió, no a la mort”. Per tant, per a la plataforma, “ningú ha de patir perquè la resta s’ho passe bé”. “Volem gaudir plenament de les Falles, però no podrem mentre aquestes es vegen entelades per la mort de quasi un centenar de bous, jònecs i vaquetes". Aquestes morts “es financen amb més de 500 milions d'euros trets de les nostres butxaques i per a diversió d'una minoria de la població”.



“La sang embruta les nostres Falles”



“Hui, en aquests poals, hem arreplegat tota la sang que es vessarà aquests dies en la plaça de bous. Volem mostrar al món quant de sofriment amaguen aquestes parets, i per açò ens posem en la pell del bou, de les víctimes oblidades durant aquesta festa. El seu dolor és el nostre dolor, i la seua sang taca les nostres mans, embruta les nostres Falles i esguita tots els que són còmplices d'aquesta barbàrie”, reivindiquen. Per tot açò, els activistes han resolt que “la tortura no és art, la sang no significa festa i posar-se davant d'un animal que solament té por i que vol fugir no és valentia”. “Valentia sou vosaltres, els que esteu ací per a donar-los veu, per a cobrir-vos amb el seu sofriment en el moment més dur de la seua vida, en el moment que més ens necessiten”.



Una vegada s’ha acabat de llegir el manifest, els participants en la protesta han cridat “tauromàquia abolició” i han romàs diversos minuts coberts de sang i subjectant els cistells, en els quals es podia llegir el lema 'Falles es banyen de sang'.