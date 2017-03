La Generalitat Valenciana se suma a la festa plantant la seua pròpia falla

Dilluns, 13 de març de 2017 a les 00:00h

El Palau de la Generalitat obri les portes durant la setmana fallera per a servir d’escenari de la ‘plantà’ virtual, que tindrà lloc aquest dilluns, d’una falla participativa que estarà oberta fins al 19 de març

El Palau de la Generalitat s'uneix a la celebració de les Falles 2017 a través d'un programa d'activitats que pretén acostar aquesta institució a totes les persones que visiten València amb motiu d'aquestes festes, declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO.

La Generalitat Valenciana se suma a la celebració de les Falles 2017, que s’estrenen com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. I ho fa mitjançant una sèrie de projeccions audiovisuals i activitats que començaran aquest dilluns 13 de març amb la ‘plantà’ de la Falla del Palau en el Pati Gòtic. Es tracta d’un projecte virtual i participatiu que es podrà visitar fins al 19 de març. També del 13 al 19 de març es duran a terme una sèrie de projeccions audiovisuals −mapping− sobre la façana de la Torre Vella del Palau, com ja es va fer el passat 9 d'octubre.



Divendres 17, després de conèixer-se la resolució del jurat, el Palau del carrer de Cavallers acollirà els representants de les falles guanyadores de 2017, mentre que diumenge 19, a les 19.30 hores, està prevista la ‘cremà’ virtual de la Falla Immaterial de la Humanitat, un acte que estarà acompanyat per un espectacle de llums i so sobre la Torre Vella del Palau de la Generalitat.



Durant aquests dies, el Palau obrirà les portes de 10 a 19.00 hores, mentre que els dies 17 i 18 l'horari de visita es veurà reduït de 10 a 14 hores amb motiu de l'Ofrena.





De forma paral·lela, l’Agència Valenciana del Turisme impulsa la promoció de les Falles 2017 a través del portal turístic valencià i dels perfils de les xarxes socials −Facebook, Twitter i Instagram−. També ha editat la publicació “ Comunitat Valenciana: Patrimoni Mundial ” amb l'objectiu de donar a conèixer els patrimonis mundials reconeguts per la Unesco al País Valencià. El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha ressaltat "la labor essencial d'aquestes festes com a autèntic reclam per al desenvolupament turístic no solament de la ciutat de València, sinó de totes les destinacions que conformen l'amplia oferta turística” del nostre territori.