El 112 recomana ajornar tasques de la ‘plantà’ fins al dimarts de vesprada pel temporal

Diumenge, 12 de març de 2017 a les 14:30h

El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana ha recomanat a les comissions falleres de València que ajornen les tasques prèvies de la 'plantà' dels monuments de les Falles 2017 al pròxim dimarts 14 de març per a així evitar incidents pel temporal de llevant que començarà aquesta vesprada amb l'arribada de pluges i vent i que podria durar fins al dijous.El 112 ha llançat aquesta recomanació en el seu compte de Twitter davant un episodi de temps advers que afectarà gran part de la península i tindrà especial incidència al País Valencià, on s’esperen fins a 100 litres per metre quadrat en 12 hores i ratxes de vent que podrian superar els 90 quilòmetres per hora. Davant aquesta predicció, l'Agència Estatal de Meteorologia – Aemet − ha activat l'alerta groga (risc) en les demarcacions de València i Castelló a partir d'aquest dilluns 13 de març i serà taronja (risc important) en la meitat del territori valencià, encara que s'espera que remeta a partir del dimecres 15, quan comença la 'plantà' de les Falles de València.Davant aquesta previsió, Protecció Civil i Emergències recomana disminuir la velocitat de la conducció si es donen pluges intenses, extremar les precaucions i no detenir-se en zones on puga discórrer gran quantitat d'aigua, així com circular preferentment per carreteres principals i autopistes.Així mateix, pel risc d'inundacions, aconsella mantenir-se permanentment informat a través de la ràdio i d'altres mitjans de comunicació de les prediccions meteorològiques i de l'estat de la situació, així com no conduir en àrees inundades i abandonar l'automòbil i cercar un terreny més alt si s'està envoltat per un corrent d'aigua.També aconsella que s'ha de circular, preferentment, per carreteres principals i autopistes i allunyar-se de vies i torrents. Davant la previsió de neu, Protecció Civil recomana viatjar per carretera “si és imprescindible” i, en aquest cas, portar cadenes o pneumàtics d'hivern, anar molt atent i tenir especial cura amb les plaques de gel. A més, cal en tot moment informar-se de la situació meteorològica i de l'estat de les carreteres, extremar les precaucions, revisar el vehicle i atendre les recomanacions de Trànsit. Es recomana no estacionar els vehicles en zones que puguen veure's afectades per l'onatge i recordar que en aquestes situacions el mar adquireix condicions extraordinàries i pot arrossegar els qui es troben en les proximitats del mar. Finalment, front els forts vents, s’aconsella assegurar portes, finestres i tots aquells objectes que puguen caure a la via pública i allunyar-se de cornises, arbres, murs o edificacions en construcció o grues que puguen desprendre's.