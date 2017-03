Igualtat comença el procés d'elaboració de la Llei d'Infància i Adolescència

Dilluns, 13 de març de 2017 a les 00:00h

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, presideix aquest dilluns la constitució de la comissió per a l’elaboració de la nova llei davant “l’obsoleta” legislació vigent

La nova llei valenciana tindrà un caràcter transversal i comptarà amb l'aportació dels xiquets i dels adolescents.

RedactaVeu / València



La vicepresidència i consellera d'

La vicepresidència i consellera d' Igualtat i Polítiques Inclusives constitueix aquest dilluns la comissió per a l'elaboració de l'esborrany de la Llei d'Infància i Adolescència valenciana. Es pretén començar amb l'elaboració normativa del text després que es realitzara una consulta entre la ciutadania per a conèixer les seues expectatives davant la llei i que ha conclòs amb la recepció de 79 propostes. L'objectiu de la nova norma, segons ha explicat Mónica Oltra, és elaborar un text amb caràcter transversal i que compte amb l'aportació de xiquets i adolescents que a través d'estructures de participació organitzades podran contribuir al desenvolupament de l'esborrany.





Mónica Oltra ha defensat la necessitat d'elaborar una nova normativa en aquest àmbit perquè la llei que regula des de 2008 els drets de la infància està “obsoleta, no s'adapta a la legislació estatal vigent” i és necessari “actualitzar i atorgar a les xiquetes i els xiquets el protagonisme que els correspon” en la implantació de drets i en el desenvolupament de les qüestions relacionades amb la promoció de la infància. La participació dels xiquets i les xiquetes ja s’ha tingut en compte en el procés de consulta previ a l'elaboració de la llei, en el qual de les 79 aportacions que es van rebre, un 44% van ser fetes per xiquets ja que, per primera vegada, se'ls va consultar a través dels consells d'infància en les ciutats amigues de la infància i també a través de la pàgina web de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.



La vicepresidenta ha explicat que una de les prioritats d'aquesta consulta pública prèvia a la ciutadania era recaptar l'opinió de xiquets i adolescents. Per això, la Conselleria va habilitar un formulari específic de participació infantil.





Mònica Oltra. Foto: GVA.



Respecte als resultats d'aquesta consulta pública prèvia, la meitat de les persones o entitats participants s'han pronunciat sobre la pertinència de reformar o refer la llei vigent de 2008, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència del País Valencià, i d'ells, un 77 per cent considera que ha de canviar-se.



Els temes que són objecte de major atenció en la consulta general guarden relació amb el dret a l'educació (22,5%), la protecció de xiquets o adolescents privats de mitjans familiars (20%), entre els quals destaquen les necessitats dels qui arriben a la majoria d'edat després d'haver estat sota la tutela de la Generalitat, o la protecció enfront del maltractament (17,5%), especialment dels xiquets que són víctimes de la violència contra la dona que es produeix en les seues llars.



Aportacions de la infància i l'adolescència



Com a resultat de la seua participació, una part de les propostes dels xiquets i adolescents guarden relació amb la protecció enfront de la violència (11,5%), encara que en el cas dels participants infantils, la principal preocupació en aquest àmbit és l'assetjament.





Foto: GettyImages.



La comissió que es constituirà aquest dilluns comptarà amb representants de diferents sectors públics en l'àmbit educatiu, sanitari, serveis socials, les forces i cossos de seguretat de l'Estat espanyol, advocacia, la Fiscalia, la judicatura, les tres diputacions, la FVMP, ciutats amigues de la Infància, i d’entitats d'iniciativa social dedicades a la protecció i defensa de la família i infància.



La comissió que es constituirà aquest dilluns comptarà amb representants de diferents sectors públics en l'àmbit educatiu, sanitari, serveis socials, les forces i cossos de seguretat de l'Estat espanyol, advocacia, la Fiscalia, la judicatura, les tres diputacions, la FVMP, ciutats amigues de la Infància, i d’entitats d'iniciativa social dedicades a la protecció i defensa de la família i infància.