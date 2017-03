Ajuntament i JCF aconsellen ‘esperar’ fins al dimecres per a la 'plantà'

Diumenge, 12 de març de 2017 a les 18:45h

El temporal de pluja i vent que afectarà aquesta setmana de Falles el País Valencià ha fet que l'Ajuntament de València i la Junta Central Fallera (JCF) hagen realitzat una sèrie de recomanacions generals a les comissions falleres de la ciutat per a evitar incidents. També el 112 ha recomanat ajornar les tasques de la tradicional 'planta` fins al dimarts de vesprada pel temporal Així, i després d’una reunió duta a terme aquest diumenge per a tractar aquest assumpte, aconsellen no avançar la tradicional 'plantà' de monuments fallers i reservar-la en la mesura del possible per a la nit del dimecres 15 de març. També recomanen fixar un perímetre de seguretat “suficient” al voltant de les falles per a evitar que l'estructura puga causar cap dany material o personal en cas de caiguda. De fet, ja s’ha previst ampliar el perímetre de seguretat de la falla municipal –de 41 metres d’altura− fins a un màxim de 60 metres “si fóra necessari”.A més, si les comissions falleres hagueren de cancel·lar qualsevol activitat en la via pública, recorden la conveniència de fer-ho amb suficient antelació. També insten al fet que les comissions demanen si fa falta una revisió de la fixació de les seues carpes a les empreses contractades en el muntatge, així com la prevenció en el desmuntatge de 'jaimes'.Finalment, demanen posar especial atenció a la seguretat dels llocs ambulants que aquests dies hi ha disseminats per la ciutat, així com, en general, a la de tots aquells elements de les terrasses de bars susceptibles de patir els efectes del vent.