Arriba la tempesta perfecta de pluja i neu que fa perillar la ‘plantà’ de les Falles

Ha plogut amb força tota la matinada i la neu ha aparegut a l’interior de les comarques del Nord i del Sud, la qual cosa ha provocat talls a les carreteres

Neu a la font Roja d'Alcoi i plàstics a les falles d'Alzira.

Milers de fallers i, sobretot, els artistes miren al cel amb molta preocupació davant la situació meteorològica que viu des d’anit el País Valencià i que respon a la denominada ‘tempesta perfecta’: pluja generalitzada amb fort vent de llevant i baixada brutal de les temperatures, els pitjors enemics per a la festa de les Falles i, especialment, per a la ‘plantà’.



Aquest episodi de pluja deixarà, segons les previsions, fins a 110 l/m2 i neu en el interior del País Valencià, així com una baixada del mercuri de fins als 12 graus de mínima. Així, aquesta nit i durant la matinada ha plogut amb força a tot el País Valencià i la neu ja cobreix pobles de l’interior de les comarques del Nord com Vilafranca, el Boixar, Morella o el Toro, i del Sud, com Xixona (la Sarga) o Ibi.



Segons la informació oferida per Aemet i pels consorcis provincials de bombers, a Vilafranca (Alt Maestrat) han caigut 40,4 l/m², generant una capa de neu d'espessor de fins a 14 centímetres que ha obligat a mobilitzar una màquina llevaneu.



Les pluges acumulades en les últimes 12 hores han sigut de 67 l/m² a Setaigües (la Foia de Bunyol), de 66,5 a Barx (la Costera) i de 54 a Oliva (la Safor) i Xàbia (la Marina Alta). Fins al moment no s'han detectat incidències rellevants en els tres consorcis provincials de bombers.





Nevada a Vilafranca.



El pitjor per al gremi d’artistes fallers és el vent, que podria bufar amb ratxes de 90 km/h i que posa en perill una ‘plantà’ que es preveu molt complicada. De fet, la JCF i l’Ajuntament de València han aconsellat que



Però les peces i els ninots ja estan al carrer i l’aigua els pot fer malbé, ja que la fusta s’unfla i el suro, principal matèria prima dels monuments, es desfà. Encara que aquestes peces estiguen tapades amb plàstic, si el temporal no minva podria causar danys irremeiables a molts monuments.



A més, arriscar-se a muntar una falla amb les fortes ratxes de vent és també una temeritat i, per això, s’ha demanat prudència i que es retarde la plantà.



Un altre problema que afecta de forma molt greu el muntatge és el fet que els artistes tenen cronometrada la ‘plantà’. I és que la majoria d’ells planten més monuments i si es retarda serà un caos per a ells.



La ‘mascletà’ que tenia prevista disparar la pirotècnia Crespo d’Alzira a la plaça de l’Ajuntament, per la seua banda, s’ha suspès i també la recepció d'alcaldes prevista per l'Ajuntament, i una altra de la Diputació de València.



Els fallers es resignen i esperen que escampe, i és que contra el temps no se’n pot fer res. Lluny queden els dies quasi estivals de la setmana passada.



Neu i talls de carreteres a l’Alcoià



La neu està provocant els primers problemes de trànsit en la comarca de l’Alcoià. Segons la Direcció General de Trànsit, la circulació per l'autovia central és complicada entre Ibi i Castalla. Està prohibit el trànsit de camions. La carretera Alcoi-Benidorm està tallada a l'altura de Confrides i també s'està complicant la circulació en la CV 770, a l'altura d'Alcoleja.

