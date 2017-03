Almussafes, pioner en ajudes per a estudiants

Dimarts, 14 de març de 2017 a les 00:00h

L'Ajuntament d'Almussafes ha fet públiques, des de la regidoria d'Educació, les bases conjuntes de les subvencions en concepte d'ajudes per als estudiants universitaris i de Cicles Formatius i Batxillerat. Estes contribucions, a les quals podran adherir-se els joves de Batxillerat i Cicles matriculats en el curs escolar 2015-2016 i en l'actual 2016-2017, a més dels estudiants universitaris inscrits en el present any lectiu, estan pensades per a sufragar les despeses derivades de l'adquisició de llibres de text, material escolar i transport. L'executiu local ha previst una consignació pressupostària de 20.000 euros per als alumnes universitaris i altres 18.000 euros per als de Cicles Formatius i Batxillerat en els comptes generals d'enguany.Des del dimarts passat, 7 de març, els estudiants universitaris, de Batxillerat i Cicles Formatius d'Almussafes o, si és el cas, els seus familiars o tutors legals, ja poden presentar la petició per a acollir-se a les subvencions conjuntes que convoca anualment l'Ajuntament i que estan dedicades a finançar material didàctic, llibres de text i transport escolar. L'import màxim que podran percebre els interessats s'ha establert en 150€ per sol·licitant universitari i 125€ per a la resta dels alumnes.Atès que l'any passat l'Ajuntament no va llançar les ajudes dirigides als estudiants de Batxillerat i Cicles, tal com es va anunciar en el mes d'octubre, el consistori ha inclòs en els pressupostos per al 2017 una partida de 20.000€ destinada a joves universitaris i una altra de 18.000€ per a sufragar les subvencions dels alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius dels cursos acadèmics 2015-2016 i 2016-2017.El període de presentació de la corresponent instància romandrà obert fins al pròxim 27 de març i podran accedir a la mateixa aquelles persones escolaritzades en Batxiller i mòduls formatius durant l'any lectiu 2015-2016 i/o 2016-2017, a més dels alumnes universitaris matriculats en qualsevol centre autoritzat, dins de les ensenyances oficials adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de Grau, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Diplomat, Mestre, Enginyer Tècnic i Arquitecte Tècnic.A més a més, podran aspirar a aquestes ajudes els estudiants immersos en la preparació del Projecte de Final de Carrera dins de les ensenyances que requerisquen la superació del dit treball per a l'obtenció del títol corresponent.Com estableixen les bases i segons l'edil d'Educació, Pau Bosch, l'objectiu d’aquestes subvencions és “poder col·laborar amb les famílies d'Almussafes en les despeses que comporten les matrícules en estudis superiors en una època difícil, marcada per les conseqüències de la recessió econòmica i l'augment abusiu de les taxes per part de les institucions educatives”. “La nostra prioritat és garantir una educació de qualitat per a tots els joves residents en el municipi”, explica.En l'anterior convocatòria, destinada als joves universitaris de la població, es van registrar un total de 117 sol·licituds. Tanmateix, però, com a principal novetat, l'Ajuntament va doblegar el pressupost designat a la iniciativa, que es va elevar fins als 20.000€.La documentació necessària ja està disponible a la pàgina web municipal, wwww.almussafes.es, el Centre Cultural, el Pavelló Esportiu i el Centre d'Informació Juvenil de la localitat. Així mateix, la presentació d'instàncies pot efectuar-se per dos vies: de manera física, en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament (fins al 27 de març) o telemàticament, amb el corresponent certificat digital.