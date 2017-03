Educació valida l'acord per recol·locar el professorat dels centres privats i concertats

Dilluns, 13 de març de 2017 a les 10:15h

Té vigència per al curs 2016-2017 i es podrà prorrogar per a cursos posteriors mentre les parts així ho decidisquen

RedactaVeu / València.



El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha firmat la ratificació de l'acord amb les organitzacions empresarials FECEVAL i Educació i Gestió, així com amb les organitzacions sindicals FSIE-CV, FETE-UGT, STEPV-IV i CCOO-PV, per a la recol·locació del professorat dels centres privats-concertats afectats per la reducció d'unitats o per l'extinció del concert.



El preacord es va firmar el passat mes de juliol i amb la firma de hui ha quedat ratificat i podrà ser aplicat en la seua totalitat, després d'haver finalitzat tota la tramitació administrativa. Per tant, té vigència per al curs 2016-2017 i es podrà prorrogar per a cursos posteriors mentre les parts així ho decidisquen.



D'aquesta manera, el professorat dels centres concertats està cobert per aquest acord si es generen situacions de reajustaments. D'una banda, pot acollir-se a la recol·locació per mitjà d'una borsa de treball, a la qual recorreran les organitzacions empresarials de l'ensenyament privat-concertat per a contractar personal; d'una altra, poden optar per l'acomiadament amb indemnització.



Totes les parts fomentaran la borsa de treball per a prevaldre la primera opció de recol·locació. Respecte d'això, s'han pactat actuacions que garanteixen l'accés del professorat a possibles nous llocs de treball, tant en el seu centre d'origen com en altres centres concertats.



A més, cal recordar que continua vigent la possibilitat de la inclusió voluntària dels treballadors i treballadores en la borsa d'interins de l'ensenyament públic en els termes que estableix aquesta borsa.



L'acord compleix amb el compromís que té la Conselleria d'Educació amb el professorat dels centres privats-concertats en què preval la recol·locació i no l'acomiadament amb indemnització.