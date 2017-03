Un jutjat de Madrid decidirà si al PP li ix gratis el seu congrés de 2008

Dimarts, 14 de març de 2017 a les 00:00h

Fira València reclama als populars els 600 mil euros que deuen pel conclave que va reelegir Mariano Rajoy

Rajoy i Camps en un acte a València.

Redactaveu / València.



El Partit Popular té cita en el jutjat de Primera Instància número 1 de Madrid, on està previst que se celebre el judici per la demanda de Fira València contra el PP en què el recinte reclama que s'obligue el partit de Mariano Rajoy a saldar els seus deutes.



En concret, la institució firal reclama al partit del carrer de Gènova 568.511 euros, més interessos, pel congrés de juny de 2008 en què Rajoy va ratificar el seu lideratge en el partit. Però durant tots aquests anys, el PP s'ha negat a pagar la factura.



Segons la demanda de Fira València, el muntatge del congrés es va iniciar el dia 9 de juny de 2008 i va concloure el dia 26 de juny, per la qual cosa l’espai va ser ocupat durant 18 dies. La factura es correspon a l'espai total ocupat durant els dies que el PP va demanar bloquejar les instal·lacions. És a dir, encara que el congrés va durar tres dies, l'ocupació de l'espai, per a muntatge i desmuntatge, va suposar una ocupació total de 18 dies, que hauran d'abonar-se íntegrament, segons la institució firal.



L’alcalde de València, Joan Ribó, president del patronat de la fira, ja va dir en el seu dia que la demanda s’havia interposat perquè considerava que era “totalment intolerable” el deute i va exigir a Rajoy l’abonament dels diners.



Cal recordar que el president de Fira València era Alberto Catalá, i la directora general, Belén Juste, aleshores consellera d'Indústria i més tard també de Turisme.