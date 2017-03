Apoteòsica partida a Murla que classifica l’equip de Genovés i deixa fora Puchol

Dilluns, 13 de març de 2017 a les 12:30h

Triomf in extremis del trio que representa l'Ajuntament de Murla al trinquet de casa, amb passaport inclòs per a semifinals, contra la parella que representa Vinalesa.De vegades la pilota ens regala moments irrepetibles, com la partida de més de dues hores del matí de diumenge a Murla. Els aficionats s'han trencat les mans aplaudint, amb espontània ovació de gala amb iguals a 55, amb la gent de l'escala de peu i aplaudint als dos costats, i això es veu poques vegades.La qualitat, l'entrega, el nivell de joc, les filigranes dels uns i dels altres, els quinzes inacabables, l'espectacular estat de forma dels cinc jugadors i del feridor han estat una mescla espectacular dins la coctelera del trinquet de Murla, de xicotetes dimensions, una autèntica exhibició al més alt nivell que no ha deixat indiferent ningú dels que han tingut la sort de vindre a veure la partida.Puchol II, Jesús i el feridor Oltra 55 - 60 Genovés II, Dani i Carlos.La postura havia eixit a la mà del trio, que ha començat fent dos jocs seguits, 15-25, desplegant un joc perfecte i compenetrat, tot ben fet i amb harmonia, pareixien incontestables, però la parella del campió Individual, Puchol II i Jesús, anava a retallar distàncies i agafar-li el punt al trinquet, fins a igualar a 35 i a 40, quan han passat davant al marcador. Així, els de Vinalesa tenien 45-40 i Val i quinze per poder fer 50-40... Allò bullia, els quinzes duraven eternitats i els jugadors s'estiraven, però els de blau hui n'eren tres i molt ben avinguts, i han treballat a tota màquina i amb molt d'ofici i lluita han pogut parar-li els peus al campió i el seu company, que hui semblaven tocats per la Gràcia Divina i han igualat a 45 primer i a 50 després. I al final iguals a 55.El públic entregat i els jugadors jugant-se el pas a semifinals a cara o creu, amb una intensitat impressionant i sense cap errada. L'últim joc ha estat apoteòsic, coixinets a l'aire i la sensació de no poder veure més ni millor... Barbaritats!La primera ronda de la Lliga Professional d'Escala i Corda va finalitzar diumenge al trinquet Tio Pena de Massamagrell, on l'equip líder de la classificació, format per Soro III i Javi, que representen l'Ajuntament de Vila-real, va tancar la seua participació amb una nova victòria que l'ha deixat invicte amb 14 punts i al front de la taula. Ha guanyat el trio de Pedreguer-Masymas, format per Marc, Pere i Héctor, que ja estava eliminat, per un resultat de 60-45.