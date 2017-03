Dos anys d'inhabilitació per a Mas pel 9N

Dilluns, 13 de març de 2017 a les 13:15h

El TSJC condemna també Ortega i Rigau pel delicte de desobediència i els absol del de prevaricació



ACN / Barcelona.



El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, a 2 anys d'inhabilitació, l'exvicepresidenta Joana Ortega a 1 any i 9 mesos i l'exconsellera Irene Rigau a un any i mig, pel procés participatiu del 9 de novembre del 2014.



Tots tres han estat condemnats pels delictes de desobediència i absolts del de prevaricació. A més de les condemnes per inhabilitació de càrrec públic, Mas haurà de pagar una multa de 36.500 euros, Ortega 30.000 euros i Rigau 24.000 euros.



El president del TSJC, Jesús María Barrientos, ha fet la lectura pública de la decisió del tribunal, que s'ha pres per unanimitat.