El temporal tomba dos falles a Sueca i Quart de Poblet

Dilluns, 13 de març de 2017 a les 15:30h

La situació meteorològica que viu hui el País Valencià ja s’ha cobrat les primeres víctimes de la festa fallera. Es tracta de la Falla de Pío XII-Jaume Roig de Quart de Poblet, que ha cedit davant la incessant caiguda d’aigua en la localitat i ha acabat enfonsant-se.L'obra és d'un artista veterà i perfecte coneixedor de les tècniques com és José Jarauta (el professional que més primers premis ha obtingut en la història de la festa), que milita en la secció Sisena A.A més a més, aquest matí un altre monument ha caigut per la forta pluja, aquesta vegada a Sueca, concretament en la Falla Vere de Sales.Les Falles de Secció Especial desobeeixen les recomanacions de l’Ajuntament de València i la Junta Central Fallera d’ajornar la ‘plantà’ dels monuments fins a la vesprada de dimarts i no han cessat ni ajornaran la posada a punt dels seus monuments. L’advertència està avalada per les prediccions meteorològiques de diferents agents que, com van predir aquest cap de setmana, hui dilluns s’han complit, ja que han apregut l a pluja, el fort vent i, en algunes comarques com els Ports i l’Alcoià, la neu.Les comissions falleres planten cara al temporal i a les recomanacions argumentant que és “inviable” seguir-les. És impossible esperar fins a dimecres, quan segons ha pronosticat AEMET la tempesta haurà escampat i les temperatures fregaran els 18 graus, fins i tot podrien arribar als 20 durant el cap de setmana. Així, el motiu per a seguir plantant és la falta de temps, sobretot per als monuments grans, ja que en cas d’esperar, “ens plantaríem en el 18 de març”, segons recull Europa Press.Parers similars han donat des de Na Jordana o El Pilar, on tampoc es deturaran en el seu empeny davant el temporal, encara que “ploga o caiguen rajos”, perquè el 16 de març “passa el jurat”. El fet que l’Ajuntament i la JLF no hagen ajornat també la visita del jurat impulsa les comissions a córrer els riscos que pot suposar una ventada o una forta pluja. Tot i que moltes tenen col·locada la base, i en alguns casos els ninots centrals, els monuments no tindran els últims remats i contraremats —els més delicats de col·locar i els que més dificultats ocasionen— fins dimarts a última hora.Per la seua banda, el president de la falla Exposició-Misser Mascó, Manuel Mas, ha manifestat que està "tranquil" perquè l'aigua està remetent i tindran temps “per arreglar” els possibles desperfectes. En aquest sentit ha apel·lat al fet que l’Ajuntament “transmeta” al jurat “convenientment” que els possibles danys per l’aigua “no s’han de valorar, sinó la idea original del projecte”.Molt més prudents han sigut des de la Falla Convent Jerusalem, que sí ha seguit la recomanació pel temporal i, per tant, per concloure la ‘plantà’ del monument treballaran “a major velocitat”.