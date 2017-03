Grau ‘va lliurar’ 350.000 euros en bitllets de 500 per a la campanya de Barberá

Dilluns, 13 de març de 2017 a les 16:15h

Un exassessor del vicealcalde confessa davant del jutge del cas Taula aquest suposat finançament il·legal



EP / RedactaVeu / València.



Jesús Gordillo, exassessor de l’exvicealcalde de València, Alfonso Grau (PP), va declarar a principis del passat mes de desembre davant la Guàrdia Civil i va ratificar posteriorment davant el jutge que investiga el cas Imelsa que, quan treballava en Laterne, l'empresa de comunicació que va organitzar la campanya municipal del PP per als comicis de 2007, Grau li va lliurar en efectiu 350.000 euros en bitllets de 500 per a pagar les quantitats que empreses subcontractades exigien pels serveis prestats relacionats amb actes de campanya en què l’exalcaldesa Rita Barberá es presentava a la reelecció.



A més, segons la seua declaració com a testimoni, va rebre instruccions de Grau per a arreplegar de Secopsa un xec bancari per import de 150.000 euros. Així mateix, va relatar que, per ordre de l’exvicealcalde, des del Departament d'Administració es van girar factures a les empreses que havien aportat els 500.000 euros per a donar suport a aquella entrada de diners "i d’aquesta forma ocultar que realment eren diferents empreses les que assumien el cost de determinades despeses electorals en les quals havia incorregut el PP".



Així consta en les seues declaracions davant la Guàrdia Civil i el Jutjat, a les quals ha tingut accés Europa Press després de l'alçament del secret del sumari que pesava sobre una peça de cas Imelsa, en la qual s'investiguen delictes de suborn, malversació i delicte electoral en relació amb l'empresa Laterne, relacionada amb la campanya electoral del PP de la ciutat de València de l'any 2007 per les donacions de 1.000 euros efectuades per regidors i assessors del grup municipal popular, quantitat que presumptament els era retornada en dos bitllets de 500 euros per a blanquejar diners en efectiu de suposada procedència il·lícita.



En l'acte en el qual es declarava, al novembre, el secret de les actuacions, el jutge explicava que en la documentació obtinguda en Fiscalia existeixen indicis que, a través de Laterne, es van encarregar i van pagar serveis prestats per terceres empreses per actes de campanya del PP de 2007 i que hi ha aportacions econòmiques de terceres empreses i fundacions públiques. Segons es desprèn del sumari, la documentació la va proporcionar a València Plaza el mateix Gordillo, qui va treballar com a assessor de Grau en Laterne (per mediació de l’exvicealcalde) i en Secopsa Concessions.



En Laterne es va dedicar a l’organització d'esdeveniments i, en concret, va treballar en la campanya electoral del 2007, el patrocini de la samarreta del València Club de Futbol, una conferència de Barberá als EUA en 2008 i treballs per a Valmor en relació amb la Fórmula 1.



El motiu pel qual Gordillo va començar a treballar per a Laterne va ser que moltes de les empreses a les quals aquesta signatura havia subcontractat per a organitzar serveis de la campanya no havien cobrat i cridaven tant a la companyia com a l’Alcaldia de València per a reclamar els pagaments. Per a dur a terme tots aquests abonaments, es va organitzar una reunió a la qual van assistir el propietari, Grau i personal d'administració, i es va comunicar que l'encarregat de fer els abonaments seria Gordillo.



Era “un manat”



Per a açò, Grau li va lliurar els 350.000 euros "en un sobre", creu recordar que en la seu de Laterne, i li va dir que eren els diners per a pagar les despeses electorals. Ni li va preguntar per què tenia aquella quantitat ni ell li ho va dir, ja que era un "manat" i llavors considerava Grau "una persona honrada" i confiava en ell. A més, li va indicar que havia de rebre un xec de 150.000 euros de Secopsa, que li va donar una persona que tenien "de xofer" en la constructora i ell va posar un segell de Laterne i va fer un gargot.



Gordillo s’endugué els 350.000 euros a sa casa i va pagar els proveïdors durant els dies 29 i 30 d'abril i 2 de maig de 2008 "i d’aquella forma va saldar el deute". Una vegada pagats tots, li van sobrar 15.000 euros que va retornar a Grau.



Preguntat sobre per què se li va ordenar cobrar el xec en Secopsa, va assegurar que ho desconeixia i que ho va rebre a nom de Laterne i va usar els diners per a pagar part del deute. També va assegurar desconèixer el motiu pel qual aquelles empreses van realitzar els pagaments pels quals se'ls va facturar des de Laterne, ja que elles tenien tracte "directe" amb Grau. Així mateix, no podia precisar amb certesa que totes aquelles empreses foren adjudicatàries de contractes municipals, però creu que Secopsa, SAV, FCC, Luján i Lubasa, sí.



Durant la seua declaració, va explicar que Grau era "molt amic" de l'amo de Laterne i quan va saber que no s'estava pagant els proveïdors de campanya que havia contractat va mostrar interès perquè s'abonaren, ja que havia sigut l’"organitzador" d’aquella campanya.



Sobre els proveïdors, va assenyalar que se'ls va encarregar que realitzaren treballs per a la campanya i que van facturar amb els conceptes "autèntics" del servei prestat. Però com finalment el partit no s'anava a fer càrrec de determinades despeses, "es van eliminar les al·lusions a la campanya electoral". Llavors, els proveïdors van fer les mateixes factures, amb el mateix nombre i imports, però "eliminant d'elles qualsevol al·lusió a la campanya electoral".



L’exassessor de l’exvicealcalde va assegurar recordar que el grup municipal del PP va pagar 150.000 euros a través d'un xec que li va lliurar María del Carmen García Fuster, la llavors secretària del grup municipal, que ell li va entregar al propietari de Laterne i que es va usar per a pagar els serveis per la campanya.



Empreses del Grup



Gordillo va relatar que Laterne Product Council (LPC), propietat de Vicente Sáez, tenia un grup d'empreses amb el mateix domicili social, entre elles Product Management Council (PMC), que va ser creada per a concórrer amb altres signatures a licitacions públiques d'obres i serveis i tractar de repartir-se el mercat.



En aquest cas, es mantenien reunions a les quals acudien empresaris i el lletrat José María Corbín, excunyat de la difunta Rita Barberá, contractat per PMC i que facturava 3.000 euros mensuals per açò. Com a requisit per a entrar en aquest grup s'exigia una aportació de 150.000 euros.