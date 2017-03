Marga Landete, José Luis Moreno i Roberto García, nous subdirectors de CulturArts

Dilluns, 13 de març de 2017 a les 20:15h

Aquest dilluns han tingut lloc les entrevistes als finalistes que optaven a les tres subdireccions de l’Institut Valencià de Cultura —l’antiga CulturArts— i, finalment, Marga Landete, José Luís Moreno i Roberto García han estat triats com a subdirectors.El Consell completa així el seu organigrama, dos anys després, seleccionant els últims tres alts càrrecs que dirigiran les subdireccions de Teatre, Dansa i Circ, de la qual es farà càrrec Roberto García; la de Cinematografia i Audiovisual, de la qual se’n farà càrrec José Luís Moreno; i la de Música i Cultura Popular, que serà dirigida per Marga Landete.

Llicenciada en Comunicació Audiovisual i màster en Gestió de la Producció Audiovisual. Amb més de 15 anys d'experiència al món de la música i la producció audiovisual, té formació acadèmica en música clàssica i moderna i un profund coneixement de la indústria musical, tant en l'àmbit de la música en valencià, com en les escenes folc, 'indie' i jazz. És membre de la junta directiva de la Coordinadora per l'Escena Musical Valenciana.



Direcció adjunta d'Arts Escèniques: Roberto García

Titulat superior per l'Escola d'Art Dramàtic Superior de València, és director artístic de Sala i companyia L'Horta Teatre des de l'any 2000. Tot i començar a treballar com actor en algunes companyies valencianes, es va decantar per la direcció escènica, l'escriptura teatral i el guió audiovisual. Des de 1993 ha escrit, dirigit i publicat 43 obres per les quals ha rebut guardons com ara el premi Max al millor autor en valencià per Besos o el premi Abril de la Professió Teatral Valenciana al millor espectacle i autor per Moby Disc i l'Art de la Fuga.



Direcció adjunta d'Audiovisuals i Cinematografia: José Luís Moreno

Llicenciat en Dret i postgraduat en Comunicació Audiovisual. Des de l'any 2000 és tècnic de foment de l'audiovisual i jurídic de subvencions de l'Institut Valencià de l'Audiovisual (IVAC). Entre 2014 i 2016 va ser director provisional de CulturArts i és membre de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya.