Isabel Bonig es queda sola a les primàries del PPCV

El candidat alternatiu, José Luis Bayo, es retira de la votació després que un jutjat li haja denegat la suspensió cautelar del procés

L'actual presidenta del PP valencià reeditarà el seu càrrec després del congrés que el partit celebrarà el primer cap de setmana d'abril. URL curta



L'aspirant a la presidència del PP valencià, José Luis Bayo, s'ha retirat de la cursa electoral que hui ha de decidir qui encapçalarà la formació conservadora els propers anys. L'actual presidenta, Isabel Bonig, es queda sense contrincant i no haurà d'esperar a la celebració del congrés del partit per a revalidar-ne el lideratge.



Bayo hi ha renunciat com a protesta perquè no se li ha facilitat el cens de militants amb dret a vot i, per tant, ni ell ni els seus col·laboradors no han pogut supervisar si tots aquells que estan acudint a votar "estan al corrent del pagament de les quotes", condició indispensable per al sufragi.



"Com vols que em presente a un procés que no em crec?", ha declarat Bayo a La Veu minuts després d'anunciar la renúncia. El fins a hui candidat a la presidència del PPCV ha negat que la jutge haja desestimat la seua impugnació a aquestes primàries, sinó que "no ha acceptat les mesures cautelars" que demanaven la suspensió immediata de la votació. Bayo ha aclarit que el procés judicial continuarà i que existeix la possibilitat "que s'anul·le el congrés, com ja va passar a Gijón". Uns 8.000 afiliats del PPCV estan convocats a les urnes.



José Luis Bayo en un acte de campanya per a les primàries del PPCV / LA VEU



Bayo pensa que no n'acudiran més de 2.500 si es descompten els seus seguidors, que no votaran també en senyal de protesta. Cal recordar que el març de 2013, amb Alberto Fabra de president i Serafín Castellano de secretari general, el partit va declarar una afiliació de prop de 150.000 membres.