Lambda celebra el festival 'Mostra la ploma' per la diversitat sexual, familiar i de gènere

Dilluns, 13 de març de 2017 a les 19:45h

Els participants podran optar a tres categories diferents. La categoria A esta dotada amb un premi de 2.000 euros per a llargmetratges documentals (amb una durada igual o superior als 60 minuts). La categoria B té un premi de 900 euros per a curtmetratges documentals (amb una durada igual o inferior als 30 minuts, inclosos els crèdits) i la categoria C, 900 euros per a curtmetratges de ficció (amb una durada igual o inferior als 30 minuts, inclosos els crèdits).Per a ampliar informació podeu consultar les bases i per a inscriure's haureu d'emplenar aquest formulari A més, enguany 'Mostra la ploma' posa també en marxa la secció Panorama dedicada a oferir llargmetratges de ficció sobre la realitat LGTBIQ que no solen estar presents en les programacions de les sales de cinema. Aquest festival integrarà, paral·lelament a les projeccions cinematogràfiques, una programació d'activitats i propostes de caràcter cultural com a acompanyament a la celebració de l'Orgull LGTB de 2017.Per la seua banda, el coordinador de Projectes Culturals de Lambda, Luis Noguerol, ha expressat el seu desig que el festival "siga un espai de referència per la seua qualitat i projecció social". "La cultura i les arts són una eina poderosa per a lluitar contra els prejudicis i l'odi", ha afegit.