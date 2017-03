El nou logotip de la Plaça de Bous mostra el seu caràcter plural, més enllà del seu ús taurí

Dilluns, 13 de març de 2017 a les 20:45h

La Diputació de València presenta el nou logotip de la Plaça de Bous del cap i casal que va encarregar a l'estudi Gimeno Gràfic , una renovada imatge amb la qual es vol convertir aquest espai “en un punt de trobada, capaç d'acollir tot tipus d'esdeveniments culturals”, segons ha informat l'administració provincial en un comunicat. El resultat final mostra l'edifici com si fos un calidoscopi de caràcter plural i divers. En el vídeo que ha difós l'empresa encarregada del disseny defineixen aquesta nova proposta amb paraules com “encontre”, “acollida”, “activitat”, “arquitectura”, “pluralitat”, “cultura” i “espectacle”. Conceptes i qualitats que s'encabeixen en una imatge dinàmica i acolorida de la Plaça de Bous i amb què es vol ampliar la varietat d'activitats que acull, així com promoure el seu ús permanent al llarg de tot l'any per tal d'aprofitar tot el seu potencial.