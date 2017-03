L'alta participació en les primàries del PSPV i Compromís deixa en evidència el procés del PPCV

Dimarts, 14 de març de 2017 a les 08:45h

Les peculiars primàries que ha celebrat el PP valencià , després de les quals Isabel Bonig continuarà sent la presidenta del partit amb només 6.545 vots, és a dir, un 97,4% dels sufragis dels 7.006 militants que tenien dret a vot, han desmuntat el mite dels 150.000 militants de què presumia el PP valencià. Així, el proper mes d’abril, durant el congrés ordinari, es convertirà oficialment en la màxima responsable dels populars i candidata a la presidència de la Generalitat a dos anys vista per intentar assaltar la seu del Govern valencià amb tan sols un 4,67% de la teòrica militància.El PP sempre ha usat la màgica xifra de 150.000 militants en mítings i actes per a demostrar la seua força. Sols cal entrar al web del PPCV i comprovar les afirmacions de l’expresident Alberto Fabra, qui durant un acte a Sant Joan d’Alacant (l’Alacantí) en 2014 animava les bases a “posar en marxa una vertadera xarxa social, amb els 150.000 afiliats del PPCV, per arribar a tots els ciutadans”.Al final del procés d’aquestes primàries, on sols ha participat un 4,67% de la legió de militants, s’ha posat en evidència que hi ha hagut una depuració de militants, com per exemple, els que no paguen quota o no estan al dia en els pagaments, és a dir, unes primàries amb unes xifres de participació paupèrrimes, encara que el 97% de vots obtinguts sembla ser una elecció “a la búlgara”.Les dades de les primàries del PPCV contrasten amb les dels altres partits valencians. I ho fan per la baixa participació respecte a la d'altres formacions com el PSPV o Compromís. Amb tot, Bonig va desacreditar en diverses ocasions les primàries dels altres partits valencians i, en especial les del PSPV. En novembre de 2016, en una roda de premsa, la líder popular va afirmar que “apostarem per noves fórmules de participació, i el que tinc clar és que no farem primàries com les que ha fet Ximo Puig".Però el rècord de participació el té el PSPV en les primàries obertes de 2014 , quan es disputaven la candidatura a la presidència de la Generalitat Ximo Puig i Toni Gaspar i on es van inscriure 66.913 electors. Per a la contesa es va prmetre la inscripció de simpatitzants que havien de pagar dos euros per participar.En total, en les primàries del PSPV va haver-hi finalment una participació del 83% dels inscrits i el resultat va ser que Ximo Puig guanyà amb un 69% dels vots, davant el 31% de Toni Gaspar.També van ser més concorregudes les primàries obertes de Compromís de 2015 , amb 40.000 inscrits, molts d'ells simpatitzants. Encara que la candidata a la presidència de la Generalitat estava decidida- Mónica Oltra-, no sense polèmiques i tensions, hi va haver una participació molt elevada. I és que estaven en joc els llocs de la llista per a ser elegits diputats a les urnes. Així es va registrar una participació que superà el 70%.Pel que fa a EUPV, en les primàries de 2014 per a elegir candidat a la presidència de la Generalitat participaren més de 7.000 persones entre militants i simpatitzants. Ignacio Blanco va aconseguir 400 vots de diferència (2.292 enfront de 1.891) sobre l'altra candidatura, que encapçalava Marga Sanz, i que estava impulsada des del Partit Comunista.