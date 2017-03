Alacant pateix una forta gota freda que no s'havia donat des del 1997

Dimarts, 14 de març de 2017 a les 11:45h

Després d'aquest dilluns, en què ha tornat el temporal de Llevant a deixar precipitacions pràcticament arreu del País Valencià (en algunes zones com a les serralades de l'Alcoià-Comtat en forma de neu) encara roman activada l'alerta groga per pluja, neu, vent i maror per a l'interior sud de la demarcació de València i per a tota la d'Alacant.La ciutat d'Alacant ha recollit més de 140 l/m², dels quals 45,2 van caure en sols una hora (de 19h a 20h), segons ha informat emergències de la Generalitat . Actualment els bombers municipals encara estan realitzant serveis per les pluges. Dilluns a la nit, des de l'ajuntament d'aquesta ciutat van activar el protocol d'actuació enfront del risc d'inundacions.

És per això s'han suspès les classes en determinats centres d'aquesta ciutat (CEIP La Canyada del Fenollar, CEIP Gloria Fuertes i CEE Santo Ángel); així com també la Universitat Miguel Hernández, que també ha cessat l'activitat acadèmica al centre de Sant Joan d'Alacant per a aquest dimarts. En canvi, la Universitat d'Alacant ha confirmat a través de Twitter que el centre recupera la normalitat després de l'episodi de fortes pluges.El Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS) i la Policia Local d'Alacant han recomanat no circular per les zones afectades i tallades "per on s'ha d'evitar circular tant amb cotxe com caminant". Els punts més crítics en el moment que es va activar el protocol estan en el barri del Palamó, l'avinguda del Pintor Pérez Gil en tota la seua llargària des de l'avinguda de Dénia (platja de Sant Joan); en l'avinguda d'Elx solament existeix un carril obert per la EUIPO; Flora d'Espanya, tallada a l'altura del pont, en l'Albufereta; avinguda de la Vila Joiosa, tallada a l'altura d'Estació FGV; el vial de la Diputació Antic-Llar Provincial; i Via Parc.