Esquerra Unida denuncia que el PP vol fer dels estibadors 'treballadors de la mar esclaus'

Dimarts, 14 de març de 2017 a les 12:00h

Javier Cid / València.



Aquest dilluns va tindre lloc a Benimaclet una xerrada-col·loqui organitzada per Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) sota el títol “L'estiba, en la lluita pels drets laborals” en la qual van intervindre Rafael Egea i Pepe Moratal, portaveus de la Coordinadora Estatal de Treballadors del Mar; la regidora d'EUPV en l'Ajuntament de Sagunt, Roser Maestro, i la responsable de comunicació de la formació i moderadora de l’acte, Violeta Lerma. L'objectiu de l’acte, emmarcat al cicle de jornades “Xarrades per l’esquerra” que està desenvolupant Esquerra Unida a la ciutat de València, era que els estibadors pogueren explicar de primera mà el conflicte de l'estiba a nivell estatal.



Respecte a la situació que es viu al sector de l'estiba actualment, Rafael Egea, responsable internacional de la Coordinadora Estatal de Treballadors del Mar, va destacar que l’actual govern estatal és “incompetent, ja que no ha sigut capaç de legislar durant els últims quatre anys. Ha sigut el que ens ha portat a un suposat pagament de multes que són la principal justificació per a modificar la llei de ports amb excessiva premura i sense consens polític --ni entre les parts implicades del sector--, la qual cosa ha portat el govern estatal a veure's sol, feble i amb poques possibilitats de traure avant el ‘decretazo’”.



Així relata Egea la situació actual dels treballadors de l’estiba, la qual, dijous, al Congrés dels Diputats de Madrid, viurà un nou pas. Allà es votarà el decret davant el qual pareix que els partits polítics de l’oposició votaran en contra. Per tant, s’haurà de buscar una altra solució que pot venir mitjançant una proposta consensuada de llei entre tots els partits i els treballadors de l’estiba o continuar per la via del ‘decretazo’. “Si tot va bé, a partir de divendres començarem a negociar de nou, perquè també PSOE i Ciudadanos han dit que no al decret”, va ressaltar Pepe Moratal, responsable de comunicació de la Coordinadora.Egea va ressaltar que el govern estatal “aprofita el fals ‘mandat’ de la Unió Europea --perquè des de l’UE no es pot legislar res que tinga a veure amb els estibadors estatals-- per a anar més enllà del que dicta la sentència i així precaritzar el sector; per a acomiadar 6.150 treballadors fixos amb finançament públic; per a posar el treball en mans d'Empreses de Treball Temporal --les famoses ETT-- i així augmentar els beneficis dels ‘fondos buitre’ darrere de les empreses estibadores sense importar-li la qualitat del servei i la importància estratègica del sector portuari per a l'economia de l’Estat espanyol”.Per la seua banda, Pepe Moratal va incidir que no solament es vol acabar amb un model d'estiba que és rendible, eficient i competitiu sinó que al govern li molesta el sindicalisme independent, assembleari, organitzat i amb uns nivells d'afiliació molt elevats, que arriben al 87% dels treballadors del sector”.Per la seua banda, la regidora d'Esquerra Unida a l'Ajuntament de Sagunt, Roser Maestro, va explicar que el que suposarà el ‘Decretazo’ de l'actual govern del PP és l'acomiadament massiu de treballadors i treballadores per a després tornar a contractar mitjançant les ETT. “Amb això, tindrem menys salari, menys drets, menys experiència, cap antiguitat, etc. En conclusió, treballadors i treballadores que, per menys de 600€, d'igual manera et pinten que et descarreguen vaixells. Perquè, en essència, el que volen són treballadors esclaus que no es queixen de les seues tristes condicions laborals”, va concloure.Respecte a la imatge de treballadors privilegiats que des d'alguns sectors donen al col·lectiu de l'estiba, Roser Maestro va assegurar que “hi ha un interès per posicionar l'opinió pública contra aquesta legítima i important lluita, però el que no pensem els qui estem asseguts enfront del televisor quan ens expliquen que ells i elles estan en lluita per a mantenir els seus merescuts drets és que si tots i totes tinguérem les seues condicions també les defensaríem a mort”. Sobre aquest tema, Rafael Egea explicava que el que vol el govern estatal i els mitjans de comunicació és ”disfressar de privilegis el que són drets laborals aconseguits al llarg de molts anys de lluita sindical”.