El Ministeri de Foment es planteja desviar el trànsit pesat de l'N-340 per l'AP-7

Dimarts, 14 de març de 2017 a les 12:30h

En resposta a una pregunta realitzada pels senadors de Compromís, Carles Mulet i Jordi Navarrete , sobre el desviament del trànsit pesat de l'N-340 a l'AP-7, el Ministeri de Foment espanyol ha respost que és “una actuació que s'està plantejant” per als vehicles de major tonatge “de quatre o més eixos”, en els trams que aquesta administració considere factible. Actualment s'està estudiant en quins trams podria concretar-se aquesta mesura i en quines condicions, segons es pot llegir en la resposta del govern estatal.Mulet i Navarrete, en la seua pregunta, feien referència a l'informe EuroRAP 2016 , on citaven que alguns dels trams amb major proporció d'accidents mortals i greus amb vehicles pesants de la Xarxa de Carreteres de l'Estat són l'N-340 (Castelló) del Km. 1038 al 1050 (entre Peníscola i Vinaròs), on s'han produït en tres anys set accidents greus, amb 11 accidents mortals i greus, un mort i 15 ferits greus. L'índex de risc ha augmentat del 49,3 al 56,3 malgrat la nova variant de només un sol carril per sentit construïda. La IMD (Intensitat Mitjana Diària mesurada en vehicles/dia) del vial és de 15.240.És per això que des de la coalició urgeixen aquest ministeri al fet que actue “per mitigar els accidents i reduir la perillositat en uns trams en què els veïns estem molts anys suportant el perill i veient com lamentablement segueixen produint-se greus accidents, i ja ha mort massa gent", ha abundat Mulet."Aquests vehicles pesants acusen el fet que l'AP-7 continue sense connectar des de l'aeroport de Castelló fins a l'Hospitalet de l'Infant. En arribar a la CV-13 després de circular per una autovia amb dos carrils, són retornats de nou a l'antiquada i sinuosa N-340", assenyala el senador territorial Carles Mulet. Per això, des de Compromís reclamen la connexió de l'AP-7 amb el tram català.En la mateixa pregunta realitzada pels senadors, aquests també aporten xifres en què es posa de manifest que els vehicles pesants són presents al voltant del 22% dels accidents mortals i greus. El 13,5% dels accidents mortals i greus on hi ha implicats vehicles pesants es produeix en 20 trams de carreteres, davant el 9,7% dels resultats globals. Igual que en motocicletes, tot i que menys, aquesta dada reflecteix que la lesivitat dels vehicles pesants està més concentrada en trams concrets.En la mateixa resposta del govern espanyol també esmenten que al llarg del present any 2017 el Ministeri de Foment, dins de la xarxa de la seua competència, continuarà realitzant l'anàlisi de les condicions de seguretat viària de totes les carreteres de la seua titularitat al País Valencià, estudiant les possibles actuacions de millora de la mateixa i proposar les mesures que es consideren oportunes, establint la prioritat d'aquestes mesures en base a les disponibilitats pressupostàries.