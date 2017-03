Controla Club presenta la polèmica campanya 'Controla en Magdalena'

Dimarts, 14 de març de 2017 a les 14:15h

Aquest dilluns, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, l' Ajuntament de Castelló de la Plana Controla Club van presentar la quarta edició de la campanya “Controla en La Magdalena: Si te'n passes, t'ho perds”, en la qual s'inclou la “Guia de consells per a la dona que gaudeix de les festes populars. Per una Magdalena segura per a totes” . En aquesta s'inclouen unes recomanacions que han generat polèmica, ja que des de Podem lamenten que aquesta campanya responsabilitze les dones de les agressions i els imposa un estat d'alerta permanent, tal com han explicat en un comunicat.Així, la formació morada s'ha sumat al rebuig que ha suscitat la campanya en col·lectius feministes com “Cinema en Clau de Dona”, “Dones en Lluita”, ”Castelló LGTBI” i també organitzacions com Secretaria Dones CGT Castelló, EUPV Castelló, PCPV Castelló, PCPE i Àrea de les Dones d’Intersindical Valenciana de Castelló.A més, Cristina Cabedo, diputada de Podem, ha presentat una interpel·lació dirigida a la consellera de Sanitat, Carmen Montón, perquè explique la seua política de prevenció en violències sexuals contra les dones. També ha destacat que “l'alcohol no és el causant de les agressions cap a les dones, l’única causa és el masclisme” i ha afegit que les dones “no poden estar en permanent alerta durant les festes populars per si pateixen agressions o no. El que cal és educar els homes perquè respecten les seues companyes d'espais d'oci”.Des de la Conselleria de Sanitat han fet saber que demanaran a l'ONG Controla Club que modifique o retire la guia de la campanya 'Controla en la Magdalena' perquè no es puga entendre que es culpabilitza les dones de possibles agressions, així com per a "deixar clar" que els únics responsables de les mateixes són els qui les duen a terme, segons han assenyalat a Europa Press fonts d'aquest departament.Des de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a través de l'Observatori de Publicitat No Sexista, estudiaran el fullet de la campanya, que ha sigut rebutjat per diversos col·lectius feministes de Castelló de la Plana, que han demanat la seua retirada en considerar que "vulnera" els drets de les dones.Per part de Controla Club, tal com publica el diari el Mundo , defensen el contingut d'aquesta campanya, ja que asseguren que “no està feta ni des del parternalisme, ni des d'un punt de vista criminalitzador” cap a les dones. A més, insisteixen en el fet que la guia “no és sexista ni discriminatòria”.