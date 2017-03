Puig demana a Montoro incrementar la taxa de reposició per frenar la pèrdua de funcionaris

Dimarts, 14 de març de 2017 a les 14:30h

El País Valencià és el territori amb menys empleats públics per habitant

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha demanat aquest dimarts al Ministeri d'Hisenda que modifique la taxa de reposició d'empleats públics que, ara com ara, limita l'acció del Consell a l'hora de contractar personal en serveis de l'administració que no siguen de primera necessitat. En una reunió mantinguda hui a Madrid amb Cristóbal Montoro, el president Puig ha traslladat al ministre la complicada situació que pateixen els serveis de la Generalitat per la manca de personal.



Segons ha explicat Puig en la roda de premsa posterior a la reunió, la Generalitat Valenciana ha perdut des de l'any 2008 el 30 per cent dels treballadors de les conselleries i dels seus organismes dependents. Un fet que situa el País Valencià com el territori amb menys treballadors públics per habitant de tot l'Estat.





Durant la reunió, Ximo Puig ha demanat a Cristóbal Montoro, com a mesura més urgent, que autoritze la convocatòria de places de maquinista en Ferrocarrils de la Generallitat Valenciana.