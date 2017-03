Mor l'escriptor i periodista benisser Bernat Capó

Dimarts, 14 de març de 2017 a les 14:30h

Bernat Capó, nascut a Benissa (Marina Alta) en 1928, ha mort aquest matí en el seu domicili a l’edat de 89 anys, tal com ha fet saber l'ajuntament d'aquest municipi a través d'un comunicat, on també lamenten profundament la pèrdua de l'escriptor i periodista, que va ser nomenat Fill Predilecte de Benissa el passat mes d'octubre de 2016.El consistori ha decretat tres dies de dol oficial, jornades en les quals les banderes d'aquesta administració local onejaran a mig pal.Es condicionarà el Centre d'Art Taller Ivars perquè tot aquell que ho desitge puga acomiadar l'escriptor, aquest dimecres 15 de març a partir de les 18 hores. Així ho han demanat també els familiars de Bernat Capó, que han agraït les mostres d’afecte rebudes.



Vídeo: Canal Edicions Bullent.

Des del 1998 el Museu Valencià d'Etnologia, Edicions del Bullent, la Macma, l'Ajuntament de Dénia i altres institucions convoquen i organitzen cada any un premi amb el seu nom dedicat a la difusió de la cultura popular De la bibliografia de Capó en destaquen els tres volums de Costumari Valencià , on s'arrepleguen un centenar d'articles curts en què l'escriptor recull diferents costums tradicionals de diferents poblacions valencianes, alguns d'ells ja han desaparegut, altres han canviat, i també n'hi ha que s'han mantingut tal com eren.