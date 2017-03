Els nous subdirectors de l’Institut Valencià de Cultura acceleren la voladura de CulturArts

Dimarts, 14 de març de 2017 a les 14:30h

El conseller Vicent Marzà ha presentat les tres direccions adjuntes que faran equip amb el director de l’IVC, Abel Guarinos

Roberto García, Marga Landete i José Luís Moreno prometen diàleg i acció amb els sectors i anuncien la recuperació de diversos premis.

Sixto Ferrero / València



L’Institut Valencià de Cultura (IVC) està llest per a “accelerar”, després que aquest dimarts s’hagen presentat a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, els tres responsables que dilluns foren seleccionats a través d’un concurs obert per a ocupar les direccions adjuntes de l’IVC. El conseller Vicent Marzà, acompanyat pel secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona, la directora general de Patrimoni, Carmen Amoraga i el director de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, han posat cara a la direcció adjunta d’Arts Escèniques, que assumeix Roberto García, la direcció adjunta de Música i Cultura Popular, que recau en Marga Landete, i la direcció adjunta de Cinematografia i Audiovisual, que està a càrrec de José Luís Moreno qui ja ocupava de manera interina la direcció, i anteriorment, havia estat director de CulturArts.



El mateix conseller Marzà ha presidit les comissions de selecció que han seguit fil per randa el Codi de Bones Pràctiques per portar endavant un procés del qual tothom ha sentit “orgull”. Marzà ha mostrat la seua satisfacció pel resultat, alhora que ha destacat que els tres projectes s’imbriquen amb total “coherència” amb el Fes Cultura i amb el projecte d’Abel Guarinos com a director del renovat Institut Valencià de Cultura, que també ha presentat nova imatge i s’ha configurat amb processos participatius. Només queda ara designar els dos funcionaris que assumiran les direccions territorials de l’IVC a Castelló de la Plana i a Alacant. Això, es farà “durant les properes setmanes”, ha indicat el conseller.





Marzà, García, Landete i Moreno



Tots tres tenen per endavant cinc anys de contracte per fer equip amb la direcció i “posar l’acceleració” necessària en les polítiques culturals que des del govern del Botànic van plantejar amb el Pla Fes Cultura. No obstant això, Marzà ha explicat que les polítiques en aquest sentit “van a més”, i l’any 2018 “volem un pas més, una acceleració” en els pressupostos que esperen poder augmentar fins a arribar a aquell 1% del total de la Generalitat. Ara bé, tampoc “no sabem ara per ara com serà el finançament del País Valencià. Perquè en aquest aspecte seguim a expenses de Montoro i del govern espanyol de Mariano Rajoy”. És per això, que el conseller no ha volgut matisar quin serà l’augment pressupostari per a Cultura en el pròxim any. Allò que sí ha assegurat el conseller és que aquestes tres noves direccions adjuntes “podran fer els canvis que creguen adients”.



Diàleg, accions i la nova RTVV



El fins ara director i dramaturg, Roberto García, és conscient que el seu càrrec “té data de caducitat”, però igualment, arriba amb “il·lusió” i amb la idea que està acomplint “un servei públic”. Per començar a canviar les coses en les Arts escèniques que han patit fins ara una “inacció”, García es centrarà en el sector i el públic. Igualment, per aconseguir presència de la producció escènica, García aposta per “aprofitar” la nova radiotelevisió perquè “emeta” i done “projecció” a la creació autòctona. Des de la direcció adjunta es crearan els Premis d’Arts Escèniques en 2018.



L’exvocalista de Soul Atac, Marga Landete, posarà el “focus en els treballadors de la música”, per tal de posar en valor “el treball dels músics que han estat silenciats”. Com a novetat, Landete vol elaborar, des de l’Institut Valencià de la Música i la Cultura Popular, un Pla integral de la música valenciana per a “conèixer les necessitats i establir” allò que siga més urgent. Es crearan els Premis de la música valenciana i es tractarà de digitalitzar el fons fonogràfic de la Fonoteca de Materials. Preguntada per aquest diari, Landete ha reconegut que el seu projecte contempla la recuperació d’un festival de música, que tot apunta al fet que puga ser similar al Festival de Música de la Mediterrània, així com fer tot el possible perquè la dona tinga el tracte que mereix dalt de l’escenari i darrere, “on també hi ha dones treballant” i necessiten que es visibilitze.





Marzà, García, Landete i Moreno.



Per la seua banda, Moreno, està 17 anys treballant per a l’antiga CulturArts, aquell holding empresarial que creà el PP i del qual cada vegada en queda menys, començant pel nom i seguint per la nova imatge. Tot i això, el director adjunt de filmografia ha passat per les diferents etapes, però Moreno ha apel·lat a establir un treball conjunt amb la nova RTVV per posar cadascú el seu granet de sorra i impulsar el sector valencià de l’audiovisual. “Tindrem reunions amb la direcció de la nova tele” ha explicat Moreno, a la vegada ha afegit que un dels reptes és que els ciutadans tinguen un major i més fàcil accés a la cultura audiovisual. Moreno també aposta per uns Premis de l’audiovisual valencià, per emfatitzar en l’alfabetització dels joves en el llenguatge de l’audiovisual i en digitalitzar l’arxiu fílmic de la Filmoteca.



Dinamitar CulturArts



De l’antic holding cultural creat pel PP només queda el nom com a màcula burocràtica. Ara es diu Institut Valencià de Cultura, la seua direcció i direccions adjuntes han estat triades per processos “democràtics” i oberts. Compta amb un pla programàtic i amb objectius que fins ara no s’havien plantejat.



Des d’aquest dimarts, l’IVC té nova imatge. Creada per Nueve Estudio a partir d’una “crida a concurs” de la Generalitat. La nova imatge pren com a element una C majúscula que representa els orígens de l’art, tant escènic, musical com audiovisual, a partir d’un amfiteatre. Però “integra” creadors i públic, és a dir, els dos elements que més preocupen la conselleria, i sobre els quals pivota la política cultural. Igualment, la lletra forma part del nom de l’actual Institut Valencià de Cultura que xafa l’accelerador per regenerar l’ecosistema dinamitant i volant paulatinament l’herència cultural.