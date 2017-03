Bonig afirma que la seua victòria és ‘un aval a la forma d’oposició’

Dimarts, 14 de març de 2017 a les 15:00h

La presidenta del PPCV i única candidata a la reelecció, Isabel Bonig, que ha obtingut 6.645 suports (97,38%) dels 6.824 participants en el procés electoral celebrat ahir dilluns en el marc de les primàries del partit a nivell del País Valencià, ha assegurat aquest dimarts en roda de premsa que la jornada de votacions d'ahir va ser “important i intensa”, de la qual s'han desprès uns resultats “més que satisfactoris”. Al seu parer, els suports obtinguts en la votació són “un aval a la forma d'oposició, al nou equip amb experiència; és un aval a una travessia en el desert del PP, però crec que les coses s'han fet bé”, ha incidit.“Necessitem recobrar la nostra credibilitat respecte als militants", ha insistit Bonig, qui ha considerat que el PPCV “està en procés de reconstrucció” i el Congrés --que se celebrarà els dies 1 i 2 d'abril—“ha de servir d'impuls per a construir un projecte que torne a il·lusionar els valencians”.Preguntada per la baixa participació dels afiliats en la votació -el PPCV compta amb un cens de prop de 148.000 afiliats, dels quals van votar 6.824-, Bonig ha reconegut que hi ha hagut “poca participació, però important”, i ha assegurat que intentaran millorar-ho. “Era un procés nou en molt poc temps”, ha dit. Així mateix, ha assenyalat que el partit està revisant quants dels seus afiliats estan al corrent dels pagaments i quants no per a actualitzar el cens.La presidenta del PP afirma que ha mantingut “el màxim respecte” a José Luis Bayo, el precandidat i expresident de Noves Generacions que va decidir retirar-se del procés de primàries en considerar que aquest no reunia “les mínimes garanties democràtiques necessàries perquè els dos aspirants concorregueren en igualtat de condicions.Bonig ha dit que “sempre ha mantingut el màxim respecte per les persones que vulguen fer un pas avant” en el procés de primàries, “inclòs -José Luis- Bayo”, al mateix temps que ha indicat que “costa molt construir i molt poc destruir”. “Els que ens hem guanyat el lloc lluita rere lluita, donant la cara en moments en què del cel solament queien trons, rajos i moments molt complicats, sabem que cal treballar tots els dies i que cal guanyar-se el lloc tots els dies, així que cadascú que faça el que vulga”, ha sostingut.La presidenta del PPCV ha assenyalat que “tot açò –en referència a l’anunci de Bayo de presentar una demanda en el jutjat per vulneració de drets fonamentals- ja ho decidirà el Comitè Organitzador del XIV Congrés i la justícia”. “El PP de la Comunitat Valenciana està acostumat a superar els obstacles, i açò fa que els triomfs aconseguits s'assaborisquen molt més fins a la victòria final”, ha subratllat.