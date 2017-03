El programa Pilota a l’Escola comença a rodar

Dimarts, 14 de març de 2017 a les 16:00h

Godelleta ha rebut aquest matí la inauguració oficial del programa que arribarà a 385 escoles del País Valencià



Javier Cid / Godelleta.



Aquest matí s’ha donat el tret d’eixida a Godelleta al programa Pilota a l'Escola 2017. A l’acte, que ha servit per inaugurar oficialment el programa, encara que ja va començar al febrer en algunes escoles, han acudit el director general d’Esports, Josep Miquel Moyà, junt al coordinador de Pilota Valenciana de la Generalitat, Sebastià Giner i el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán.



Es tracta d’un programa realitzat per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en col·laboració amb la Federació de Pilota Valenciana, que té com a objectiu portar la pilota valenciana a les escoles del País Valencià, i cada any són més els xiquets i xiquetes que reben classes de pilota valenciana.



El programa, que finalitzarà al mes de maig, recorrerà tot el País Valencià. Per demarcacions, participaran en total 115 escoles de la d'Alacant, 60 de la de Castelló i 210 escoles de la demarcació de València. A més, a l'edició de 2017, la Conselleria ha ampliat el pressupost de 95.000 a 115.000 euros, un 21% més.



La jornada de hui a Godelleta ha consistit en unes sessions de pilota a càrrec dels tècnics i pilotaris participants, que han sigut Álvaro, Ricardet, Fageca, Pigat II, Ana Belén Giner, Carles Cortés i Andrés Gascó. Els jugadors han fet diferents sessions de galotxa i de raspall amb els alumnes de 3r, 4t i 5è de primària del CEIP Enrique Tierno Galván de Godelleta.





Pigat II dóna la xerrada sobre pilota valenciana a Godelleta. Fotografia: Generalitat Valenciana.



Així, després de l’acte, el director general d’Esport, Josep Miquel Moyà, s'ha mostrat molt satisfet del treball conjunt realitzat pels tècnics, jugadors i docents que participen en Pilota a l'Escola, i ha explicat que mitjançant eixe programa volen posar en valor la pilota com a part fonamental del patrimoni cultural valencià, al mateix temps que es fomenta l'esport en edat escolar.



Per la seua banda, el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, ha declarat que celebrar la inauguració en Godelleta era molt especial per la seua importància dins el món de la pilota. “El jugador professional Raúl va estudiar ací. A més, fa 11 anys que organitzem aquest programa, conjuntament amb la Conselleria, ensenyant i donant a conèixer la pilota en poblacions que no la coneixen i per totes les comarques”, ha conclòs Sanjuán.



Pilota a l'Escola apropa l’esport valencià més representatiu a les escoles valencianes i enguany en participaran 385, una xifra que suposa un increment del 19% en la participació respecte a l'edició passada, que va ser de 321 escoles.