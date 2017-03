Consuelo Ciscar utilitzà 4 empleats de l'IVAM per a promoure el seu fill, segons la Policia

Dimarts, 14 de març de 2017 a les 16:00h

Consuelo Ciscar, exdirectora de l’Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), va utilitzar quatre treballadors del museu per a promocionar la carrera professional i fer el currículum del seu fill, Rafael Blasco Ciscar (conegut també amb el nom artístic de Rablaci), segons consta en l'últim informe policial incorporat al Jutjat d'Instrucció número 21 de València que investiga Ciscar i altres nou persones més per presumptes irregularitats comeses en el museu.La Policia contempla que van ser quatre les persones que es van encarregar de la promoció artística de Rablaci "seguint una estructura piramidal organitzada" en què les ordres partien de Consuelo Ciscar, per acabar passant per Norberto Martínez, sotsdirector de Publicacions; María Ángeles Valiente, cap de Departament de Desenvolupament ; Jorge García, tècnic d'Acció Exterior i Raquel Gutiérrez, tècnic artística.Cadascuna d'aquestes persones "tenia una funció i jerarquia ben definides. Les seues accions eren reiterades en el temps a mesura que s'organitzava una nova exposició a l'estranger". Davant aquests fets, entre els anys 2008 i 2011, Ciscar "hauria dirigit aquest grup organitzat de persones que, a l'empara de l'IVAM, incloent els seus contactes i influències institucionals i el seu personal laboral, hauria promocionat la carrera professional del seu fill".A més, segons estima la policia, Rablaci, fill també de l'exconseller 'popular' Rafael Blasco actualment a la presó pel frau en les ajudes a la cooperació, era "coneixedor" que personal de l'IVAM, a les ordres de Consuelo Ciscar, participava "activament" en la gestió i elaboració de les seues exposicions en l'estranger així com del seu Currículum Vitae.En concret, aquestes eren les funcions que exercia cada càrrec: Norberto Martínez es va encarregar d'escriure i/o corregir els textos de la tesi de Rablaci, així com altres textos de les seues exposicions entre els anys 2009 i 2011.Per la seua banda, Valiente, entre 2008 i 2011, va participar en l'organització de les exposicions en l'estranger, el transport d'obres d'art, l'elaboració del seu Currículum Vitae, la traducció dels seus textos, la redacció dels convenis amb galeries d'art en l'estranger, la redacció d'actes de donació d'obres d'art de l'artista, l'elaboració i impressió dels seus catàlegs, així com la intermediació amb altres artistes o galeries.En relació amb el currículum, la Policia ha pogut recollir un correu electrònic de Raquel Gutiérrez a Valiente en què li indica: "Demà a primera hora parlem del CV, cal incloure la participació en la Biennal de Conca i l'exposició de Rablaci Matèria i Esperit en la Sala d'Exposicions de l'Ambaixada d'Espanya a Tòquio del 16 de novembre al 6 de desembre".D'altra banda, entre els anys 2009 i 2010 almenys, Jorge García també va participar en l'organització de les exposicions en l'estranger i la intermediació amb alts càrrecs de l'Estat en l'estranger.També Raquel Gutiérrez, entre 2008 i 2010, va participar en el transport de les obres, l'organització de desplaçaments, l'arxiu de la documentació de les exposicions, la intermediació amb alts càrrecs de l'Estat en l'estranger així com amb altres artistes o galeries, la coordinació del comissariat de les mostres i la traducció de textos i, finalment, l'elaboració i impressió dels seus catàlegs.Pel que fa al transport de les obres, figura un correu amb assumpte 'Packing de Momento' i un adjunt que correspon a un llistat d'obres de l'exposició de Rablaci en el qual, mitjançant una taula, es reflectien les caixes en què anaven transportades. En aquest mateix document s'observa el logo de l'empresa de transports i el pes total de 3.528 kg amb un import valorat de 254.125 euros.Aquest informe policial va servir el fiscal encarregat d'aquesta causa per a demanar la imputació de Rablaci en el procediment, sol·licitud que va acceptar la jutgessa la passada setmana Aquest procediment, actualment, suma ja un total de 10 investigats, amb la darrera incorporació de María Ángeles Valiente, en situació jurídica de laboral interí en el museu. En una interlocutòria amb data 1 de març, a la qual ha tingut accés Europa Press, la jutgessa acorda imputar-la per un presumpte delicte continuat de malversació de cabals públics, un altre de prevaricació i un delicte de falsedat documental.La instructora veu "indicis fundats" de la participació de Valiente en la promoció artística de Rablaci "a les ordres o sota les directrius" de Ciscar. Per açò, assenyala que "resulta sens dubte contundent que se li done entrada en el procediment a com a investigada".A més de Ciscar i Valiente, hi ha huit investigats més: el mateix Rablaci; els que foren sotsdirectors d'Administració i Finances del centre d'art, Juan Carlos Lledó; de Gestió Interna, Juan Bría; de Publicacions, Norberto Martínez; la tècnic Artística, Raquel Gutiérrez; un empresari, l'administrador de Valsatrans i Logística de l'Art, Enrique Martínez; Pilar Mundina, que exercia com a assistenta personal de Ciscar en viatges i Jorge García Vallés, qui exercia el càrrec de tècnic d'acció exterior.