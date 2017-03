La música en valencià sonarà al peu de la falla municipal

Dimecres, 15 de març de 2017 a les 00:00h

Smoking Souls serà qui pose la llengua pròpia a l'abast del públic faller el pròxim divendres en un concert acústic

Smoking Souls.

Falles



RedactaVeu / València



La falla municipal del cap i casal serà escenari de tres concerts en acústic els pròxims dies 16, 17 i 18 de març, programació en què destaca la presència d'



La falla gran municipal es convertirà així en un escenari musical conformat pels 10 metres de diàmetre de la base de la falla, que enguany porta per lema ‘València, Ca La Trava’ amb més de 41 metres d’altura, dissenyada per un grup d’artistes fallers encapçalats per Manolo García.

Cartell concerts. Imatge: Ajuntament de València.



“Convertim la falla municipal en escenari per a aquestes tres actuacions, i també en un aparador ben singular i visible per a l’escena valenciana. A més, ampliem l’oferta d’oci i festiva durant els dies grans de Falles”, ha afirmat el regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera, Pere Fuset.



L'esperit de l’”estoreta velleta”



Tal com es va anunciar en la visita de l'alcalde de València, Joan Ribó, als tallers de la Ciutat de l’Artista Faller, dimecres durant tot el dia tot aquell qui vulga podrà aportar a la falla municipal les seues cadires de fusta, que formaran part, en primera instància, de la passarel·la de 20 metres que, en el mateix remat de la falla, acollirà la cavalcada de les traves, una desfilada plena de sàtira amb ninots que recrearan els obstacles diversos que afecten els col·lectius importants de la ciutat.





Falla Municipal de València. Foto: EP.



Finalment, durant la nit de la Cremà, les cadires serviran de combustible per convertir la falla en cendres, raó per la qual les cadires han de ser de fusta i combustibles i podran estar decorades o identificades.



Amb aquesta iniciativa el consistori del cap i casal vol recuperar l'esperit de l'”estoreta velleta”: “Amb motiu de la plantà de la falla gran municipal es pretén recuperar un esperit que fa partícips tots els veïns i veïnes que vulguen col·laborar aportant les seues cadires de fusta”, segons Fuset.





