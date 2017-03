El Castellet, una oportunitat per a millorar el nivell de vida de persones amb discapacitat

Dimecres, 15 de març de 2017 a les 00:00h

El Centre Ocupacional Municipal de Castelló de la Ribera acull 44 persones adultes de diversitat funcional en les àrees d'ocupació terapèutica, ajust personal i promoció de l'autonomia personal

Xavier Pérez / Castelló de la Ribera.



Un centre ocupacional és l'alternativa des de l'àmbit de Serveis Socials a la integració laboral d'aquelles persones que no poden incorporar-se al sistema ordinari de treball perquè no assoleixen un nivell de capacitat productiva suficient i necessiten teràpia ocupacional per a la seva integració social.



La història del centre comença en 1989, com a hereu d’un anterior espai que gestionava la Generalitat Valenciana, el centre Federico Picornell, la titularitat del qual era del Patronat "Virgen de los Dolores". A partir d’eixe any, l’equip del centre, davant la demanda de persones adultes, traslladà a l’Ajuntament un projecte que va ser rebut amb els braços oberts, segons explica la directora del COM, Lluïsa Ros.

Actualment, l’equip interdisciplinar que atén els usuaris està format per 10 professionals: un psicòleg, un fisioterapeuta, sis monitors, un auxiliar ocupacional i una cuinera.



La directora del centre ha explicat a La Veu que els usuaris fan activitats al voltat de tres àrees. La primera està enfocada a la teràpia ocupacional, amb treballs artesanals com trencadís, hivernacles, taller de sabó o confecció de motxos o ciris. La segona està dedicada a l’autonomia personal i l’objectiu és que “obtinguen la màxima autosuficiència, que aprenguen a socialitzar, a relacionar-se amb els altres, resoldre conflictes i ací és molt important el paper que juga la família”, assenyala.



Per als usuaris, l’àrea que “més els apassiona” és l’esport. “Per a ells és molt important i la resposta és magnífica, ja que els ajuda a tenir major qualitat de vida, participen en diferents campionats amb altres centres d’atletisme, petanca, senderisme o natació”.





Integració amb els veïns



A més, un dels majors èxits del COM és com s’han integrat els usuaris en les activitats lúdiques, educatives i socials de Castelló de la Ribera, amb el muntatge de tallers, participació en les festes, activitats per a les falles, exposicions fotogràfiques, la implicació en la lluita contra la violència contra la dona o en la infraestructura humana de la ruta de senderisme de la Font Amarga, encara que el més gratificant és l’estima que ens tenen tant els nostres usuaris com la gent del poble; mai falta la salutació”.



Per als professionals del COM, cada dia és “un repte i una il·lusió comprovar com evolucionen els usuaris i és molt gratificant fer cada dia que participen i es motiven en les activitats comunitàries”, destaca Lluïsa Ros.



Un altre aspecte “fonamental” perquè tot funcione en els objectius del centre “és la implicació de les famílies, sense elles no seria possible engegar i dur a terme els projectes. La família participa i s’implica”, remarca la directora.





Una icona per a l’Ajuntament



Per a l’Ajuntament de Castelló de la Ribera el COM El Castellet “és una icona, un símbol i un projecte que mimen perquè la llavor que desenvolupen és encomiable”, afirma la regidora de Serveis Socials, Oti Ferrando.



Ferrando destaca que els usuaris del centre “participen i s’impliquen en totes les activitats que es fan en el poble, i el més Per la seua banda, l’Ajuntament “se sent molt orgullós del COM perquè és un referent de centre en la comarca i fora d’ella”.