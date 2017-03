El PP al·lega que no pot pagar el congrés a Fira València perquè ‘no hi ha contracte’

Dimarts, 14 de març de 2017 a les 18:45h

La institució firal reclama al partit 568.000 euros pel conclave de 2008 en què Rajoy va ser designat candidat a la presidència del govern espanyol

Compromís demana a Isabel Bonig, a través de Joan Baldoví i de Joan Ribó, que el PP pague “immediatament” els seus deutes amb els valencians. Fira València sosté que “el pressupost del Congrés del PP va ser acceptat verbalment” i que el va donar per aprovat “perquè així ho van indicar els organitzadors, encara que mai ho van fer per escrit”.

RedactaVeu / EP / València / Madrid



El Partit Popular ha posat de manifest “la inexistència d’un contracte aprovat i signat que justifique la despesa” dels 568.111,94 euros corresponents al Congrés Nacional que la formació política va celebrar en el recinte l'any 2008, per la qual cosa “no pot assumir el pagament”, segons ha indicat davant el jutge de Primera Instància número 1 de Madrid que ha escoltat aquest dimarts en vista pública els arguments de les parts.



La data del judici va ser fixada després que el passat mes de juny fracassara l'acte de conciliació previst en la Llei per a aconseguir un acord de conformitat entre les parts. Segons fonts del PP consultades per Europa Press, la conformitat era impossible perquè el PP no pot realitzar una despesa d’aquestes dimensions sense que estiga sustentat en un contracte, ja que d'una altra manera podria ser advertit pel Tribunal de Comptes.



En la seua demanda, Fira València afirma que el PP “va incomplir el contracte pel qual s'obligava al pagament dels serveis prestats” per a la celebració del conclave del PP en el qual Mariano Rajoy va ser designat candidat a la Presidència del Govern.



Per la seua banda, el PP s'ha mostrat disconforme amb moltes de les quantitats suposadament pressupostades i pactades, com les que Fira València al·lega respecte de la despesa per aire condicionat −150.000 euros− o despesa elèctrica −95.000− durant els dies de la celebració i els immediatament anteriors i posteriors a l'esdeveniment, que per als responsables de Fira València van ser 18 en total i, per al PP, 11.



Bárcenas, Acebes i Ricardo Costa



Per part de l'entitat reclamant han comparegut com a testimonis durant la vista el llavors secretari general, Ángel Acebes; l’extresorer Luis Bárcenas, i l'exsecretari general a València Ricardo Costa, que han assenyalat que desconeixien els termes de l'acord per a l'organització de l'esdeveniment, ja que aquesta no era la seua comesa. Entre els citats a declarar per Fira València també es trobaven el president del comitè organitzador del congrés, Ramón Luis Valcárcel, i la difunta exalcaldessa de València Rita Barberá. Per part del PP, han acudit diferents responsables de Fira València i cap d’ells, segons les mateixes fonts, ha pogut aclarir davant el jutge l'origen de la factura sense justificar, que va ser reclamada anys després del congrés, ni la inexistència de documentació que sustente la seua reclamació econòmica.



Segons el representant legal del partit, Alberto Durán, l'únic acord que el PP va aconseguir va ser amb l'empresa que va realitzar el muntatge i desmuntatge de l'escenari i altres estructures necessàries per a la celebració de l'esdeveniment, el cost del qual es va abonar. No obstant açò, no ha precisat de quina empresa es tractava i a quant va ascendir aquesta factura.



En la seua demanda, Fira València afirma que el PP “va incomplir el contracte pel qual s'obligava al pagament dels serveis prestats” per a la celebració del Congrés en el qual Mariano Rajoy va ser designat candidat a la Presidència del Govern.



La reclamació va ser presentada en 2015, set anys després de la celebració del conclave perquè en aquesta data la factura romania “impagada íntegrament”. L'entitat assegura en la seua demanda haver realitzat “nombroses comunicacions extrajudicials amb la finalitat de trobar una solució negociada al present conflicte, sense que aquestes hagen resultat fructíferes”. De fet, apunten, “després de set anys de silenci”, la part demanda (el PP) “argumenta en el seu escrit d'oposició que no existeix contracte ni pressupost”.



La institució firal detalla que a l'abril de 2008 el PP va entrar en contacte amb ells amb el propòsit de contractar l'espai i els serveis necessaris per a la celebració del Congrés Nacional, que es va dur a terme del 20 al 22 de juny de 2008. Al·ludeix a una reunió celebrada el dia 17 d'abril “al més alt nivell” en la qual van participar, entre uns altres, el president en aquell moment del PPCV, Francisco Camps, i el president del comitè organitzador del congrés, Ramón Luis Valcárcel.



D'acord amb els arguments de Fira València, aquesta va elaborar un pressupost i va preparar un esborrany del contracte enviat el 10 de juny i el dia 11 va enviar un pressupost complementari per uns arcs de seguretat que l’exgerent del PP Cristóbal Páez va confirmar aquell mateix dia. A més, el dia 13 de juny, Antonio de la Fuente, qui era adjunt a la gerència nacional del partit i cunyat de l’extresorer Luis Bárcenas, va sol·licitar unes variacions en la seguretat que, finalment, no es van executar ni van facturar.



El pressupost “va ser acceptat verbalment”



En tot cas, Fira València sosté que si aquesta entitat “no haguera tingut aprovat el pressupost, no comença ni el muntatge, per açò va donar per aprovat el pressupost, perquè així li ho van indicar els organitzadors, encara que mai ho van fer per escrit”.



“El pressupost va ser acceptat verbalment i va haver-hi un consentiment tàcit claríssim, ningú deixa que es preste un servei d'aquest import, coneixent-ho prèviament, sense estar d'acord; i ací hem d'apel·lar al sentit comú”, sosté la part demandant. Afegeix que el motiu últim pel qual sembla que no es va pagar −el que dedueix per un correu enviat el setembre de 2008, on se'ls instava a enviar el pressupost al PP valencià− és “la discrepància entre el PP estatal i el valencià sobre qui havia de pagar les despeses”.



Ribó i Baldoví: ‘El PP ha de pagar immediatament els seus deutes amb la ciutat’



El portaveu de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, ha ironitzat sobre la defensa dels populars en el judici pel seu impagament a Fira València afirmant que “pareix que al PP no es van donar per al·ludits ni quan Fira València va reclamar ni quan Compromís els va enviar per carta les seues factures pendents i ens van contestar de pròpia mà”. Aquestes paraules les ha proferides després que el PP valencià haja al·legat en el judici que no va pagar els 568.511 euros del Congrés Nacional del 2008 perquè considera que Fira València no va justificar la factura.







Baldoví considera “indigne” que la flamant i recentment triada secretària del PP valencià “tracte de llevar importància a la seua morositat” ja que, ha apuntat, “el que ha de fer un partit que diu defensar la llei és pagar”.