Cañizares demana que l'Ofrena siga 'un acte d'amor i desgreuge' a la Mare de Déu

Dimarts, 14 de març de 2017 a les 18:15h

L'arquebisbe de València qualifica d''ultratge' a la Geperudeta les pintades en un mosaic a l'exterior de la Basílica

Comentaris 1 Erasme / València 14 de març 19.53h

No me cansaré de repetir-ho: Li doneu massa cobertura a aquest impresentable.

Al menys poseu la foto amb la bata de cua de quatre metres.

El cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, ha demanat que l'ofrena de flors de les Falles a la Verge dels Desemparats "siga un acte d'amor, però també de desgreuge a la Mare de Déu", després dels atacs dels últims dies contra la Basílica. "Una vegada més hem de lamentar l'ultratge comès a la Santíssima Mare de Déu, Mare de Déu dels Desemparats. Hem de demanar perdó per l'ofensa a Santa Maria als murs de la Basílica en dies passats i demanar-li que ens perdone, perquè no saben el que fan", ha indicat el cardenal en un comunicat.Per açò, ha continuat: "Demane un gest d'afecte i desgreuge cap a la Mare de Déu a tot el poble valencià, tan volgut per la nostra mare alhora que ella és volguda pel poble i, per açò, la posa al centre de les seues principals festes, les Falles, amb la seua Ofrena". Així mateix, ha demanat que, "enguany, la tradicional, brillant i vibrant Ofrena es convertisca en un acte de desgreuge i de súplica de la nostra volguda València".En els últims dies, la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats ha sigut objecte de pintades i accions, l'última ahir contra un mosaic, regal de la Junta Central Fallera. "Pregue, en conseqüència, amb tot el respecte i encaridament a la Junta Central Fallera, a les comissions falleres i a les falleres i fallers que amb els seus rams construïsquen eixa imatge de flors de la Mare de Déu dels Desemparats que tan dins del seu cor porten els bons valencians", ha dit.