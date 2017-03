La reivindicació del Corredor Mediterrani arriba a Múrcia

Dimarts, 14 de març de 2017 a les 18:45h

Les 'Trobades pel Corredor Mediterrani' han arribat aquest dimarts a Múrcia. Més de 500 empresaris, segons la xifra facilitada per l'organització, s'han aplegat en la defensa de la infraestructura ferroviària que ha de portar les mercaderies valencianes a Europa. Entre els més destacats es trobaven el president d'AVE i navilier Vicente Boluda; el president de Mercadona, Juan Roig; el de Puig, Marc Puig, i el d'Agroalimen, Artur Carulla. A la cita empresarial i reivindicativa han acudit també els presidents de Bankia, Banc Mare Nostrum i Cajamar: José Ignacio Goirigolzarri, Carlos Egea i Eduardo Baamonde.La trobada de Múrcia és la primera després que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, donara una planificació amb dates del Corredor Mediterrani. El president d'AVE, Vicente Boluda, s'ha preguntat durant la seua intervenció “com és possible que el Mediterrani espanyol, on està la indústria, el turisme, les exportacions i la majoria de la població del país, tinga un dèficit tan important d'infraestructures”. Per açò, ha demanat completar "l'actual Espanya radial amb l'Espanya circular, perquè encara que la capital d'Espanya és molt important, la resta de regions han de ser ateses perquè suposarà que el conjunt del territori avance”.Durant l'acte, els empresaris han subratllat la rellevància estratègica del Corredor Mediterrani per a l'economia i la cohesió social, ja que els territoris afectats per la construcció d'aquesta infraestructura suposen el 50% de la població espanyola, el 45% del PIB, el 47% del teixit productiu i el 46% de l'ocupació. Per al president d'AVE, “el tercer carril és una solució necessària, encara que provisional. Fins que no existisca la doble plataforma, no hi haurà Corredor Mediterrani”.La reunió de Múrcia ha servit per a presentar la plataforma elcorredormediterraneo.com , que permet a l'usuari navegar de forma interactiva per tot el traçat ferroviari des de la frontera francesa fins a Algesires a vista d'helicòpter. Els plans aeris permeten observar els principals punts negres de la infraestructura, com ara el túnel davall de l'A7 entre Castellbisbal i Martorell, el coll d'ampolla de la via única entre Tarragona i Vandellòs i el cul-de-sac de l'estació de València.