Escola fa de la Llei d'Igualtat Lingüística la principal reivindicació de les Trobades 2017

Dimecres, 15 de març de 2017 a les 00:00h

La ciutat de Crevillent (el Baix Vinalopó) ha estat l’escenari triat per Escola Valenciana per presentar les Trobades 2017, en què la Llei d’Igualtat Lingüística constitueix la principal reivindicació. Així, a partir del 25 de març i fins el 3 de juny, es duran a terme, en diferents municipis de les comarques valencianes, des del Baix Maestrat fins al Baix Segura un total de 19 festes pel valencià. Escola Valenciana ha anunciat que ‘Construïm la Igualtat Lingüística’ és el títol de la campanya que llançarà enguany en el marc de les trobades. “Una de les millors maneres de protegir el nostre patrimoni és la creació d’una Llei d’Igualtat Lingüística”, ha defensat el portaveu de l’entitat cívica en la presentació d’una nova edició de les festes per la llengua, enguany sota el lema ‘’En valencià creixem”.El Verger (la Marina Alta) encetarà enguany, concretament el 25 de març, la primera de les trobades, que continuaran, en aquest ordre, a Novelda, Albalat dels Sorells, Crevillent, Sant Vicent del Raspeig, Alacant, Fontanars dels Alforins, València, Guadassuar, Barcelona, Vallada, Vinaròs, Altura, Llíria, Manises, el Real de Gandia, Altea, l’Orxa i Quart de les Valls.El fet de posar en marxa enguany la campanya “Construïm la Igualtat Lingüística” obeeix, segons Vicent Moreno, al fet que Escola Valenciana és “conscient” que “una de les millors maneres de protegir la llengua, el patrimoni més preuat de les valencianes i els valencians, és la creació d’una Llei d’Igualtat Lingüística”. Amb aquesta iniciativa, l’entitat cívica pretén “sensibilitzar la ciutadania de la situació discriminatòria en què es troba el valencià respecte d’altres pobles amb llengua pròpia i com és d’important fer pública la vulneració d’un dret tan bàsic com és parlar valencià”. Moreno ha afirmat que entre les demandes socials que recull l’ideari d’Escola Valenciana “no podia faltar” la necessitat de mitjans de comunicació públics en valencià i la correspondència de les televisions IB3 i TV3.