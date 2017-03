Un any i tres mesos de presó per agredir la policia durant una manifestació a la seu del PPCV

Dimecres, 15 de març de 2017 a les 09:00h

El jutjat penal número dos de València ha condemnat a un any i tres mesos de presó un home acusat d’agredir agents de la Policia espanyola durant una manifestació l’any 2013 a les immediacions de la seu del PP valencià. Segons que ha informat el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià, el jutge el considera culpable dels delictes de desordre públics, atemptat i lesions.La mateixa sentència absol altres dues persones acusades en no considerar acreditada l’agressió a la policia. Els fets van succeir el juliol del 2013 quan, durant una concentració no comunicada, davant l’antiga seu del PP valencià, al carrer de Quart de València, els manifestats van avançar cap a una avinguda pròxima, van tallar el trànsit i van desobeir les consignes de la policia, segons que ha informat el TSJ valencià.La sentència considera provat que el condemnat estava al capdavant de la protesta i encoratjava la manifestació perquè es desobeïssin les indicacions de la policia. Segons el mateix relat efectuat pel jutjat quan els agents van tractar d’identificar l’home, aquest va mirar de fugir i va propinar puntades de peu i cops. Durant l’estira i arronsa, va trencar un dit a un dels policies, segons la sentència.